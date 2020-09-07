農委會茶業改良場為配合政府推動循環農業發展，研發利用茶葉精製加工過程中，所篩分下來的茶葉粉末，透過造粒技術進行造粒，製成茶葉枕頭，具農業資材加值循環再利用特性，且產生加工加值效益，化為新興商機，這項加工技術，茶改場指出，已可辦理技術轉移。

茶改場表示，傳統的茶葉枕頭是使用沖泡過後的茶葉，經曬乾所製成的，茶葉香氣淡薄，體積較為蓬鬆且容易碎，品質不均，作為枕頭的支撐力較差，但如使用茶葉原片製作茶葉成本又太高，所以，茶改場研發新型茶葉枕使用未經沖泡過的茶葉粉末進行造粒，因茶葉粉末是茶葉在精製過程中產生，因此保留原有的茶葉香氣，且茶粉經造粒後，具有一定的硬度，製成的枕頭具有良好的支撐力且圓柱型適合做枕頭填充材料，不易塌陷。

茶改場場長蘇宗振指出，農業沒有廢棄物，茶改場開發的茶葉粉末造粒技術，可以不添加化學黏著劑，僅利用水為媒介即可將茶粉末進行造粒，環保又實用。

茶改場指出，透過加工製程後的造粉資材，可將茶葉產製過程加值循環再利用，促使台灣茶產業具有更多元化、多方位發展，開創不同的新興市場。目前這項加工技術已可辦理技術移轉。

(工商 )