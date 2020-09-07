紡織雞蛋水餃股今股價表現爆香，力麗集團旗下力麗(1444)率先漲停，力鵬(1447)漲逾3個百分點，大宇(1445)、東華(1418)、東和(1414)嘉裕(1417)也出現反彈。

嘉裕今年董事會改選，董事長改由嚴陳莉蓮接任，此為裕隆嚴家成員多年後再度重返嘉裕董事會，嚴陳莉蓮親自站到第一線，宣誓變革決心的意味濃厚。嘉裕去年已啟動兩波減資計畫，第一波減資先將公司股本從原本38億元降到27億元，第二波再降到19億元左右，努力瘦身。今年前7月嘉裕營收為5.94億元，年減約27%。嘉裕去年出售桃園龜山土地，獲得業外處分利益挹注，轉虧為盈，去年全年稅後純益3.17億元，換算每股純益1.18元，終結連五虧，今年配發現金股息0.5元。

嘉裕目前主要業務以成衣銷售為主，除了自有品牌嘉裕西服外，還包含品牌代理，其中最有名就是義大利精品品牌ARMANI；另外還有不到兩成營收來自成衣製造，生產基地在大陸、越南、菲律賓等地。

紡織業今年9月初的大事紀，就是紡拓會進行董事會改選，台塑集團總裁王文淵眾望所歸，第三度出任紡拓會董事長，三位副董事長，分別由代表上游的力麗(1444)董事長郭紹儀、代表中游的佳和(1449)董事長翁茂鍾，以及代表下游的南緯(1467)董事長林瑞岳出任。

王文淵表示，此次再次當選紡拓會第16屆董事長，未來3年將延續歷任董事長對台灣紡織業投注的心力，帶動紡織產業整體發展為首要目標。他強調，在當前歐美等主要市場經濟情勢因疫情肆虐而停滯時，挺身擔任紡拓會董事長，希望能為台灣紡織業以具機能性及環保永續概念的紡織品在逆勢中成長，並在政府各項政策與輔導資源下，導入人工智慧，為紡織業再創蓬勃生機。

(時報資訊)