國內9月MIBK報價續跌，受累原料丙酮行情疲軟，以及低價進口貨衝擊，業者於8月初調降MIBK內銷牌價每公斤跌2元，9月份又在次調降5元；業者表示，因大量低價進口貨打壓，實際市場報價累計下跌12元左右，但因該商品為毒化物管制品，市場需求有限，業者決定自行吸收部份降幅，最後僅反映5元，二個月共調降7元。

而大陸市場，市場參考報價在15000元人民幣/噸附近，MIBK企業開工仍偏低，部分設備持續停產，市場貨源維持緊張，而下游以回補庫存為主，故成交有限。 (商品行情網)

(時報資訊)