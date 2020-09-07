《商情》進口貨衝擊 國內MIBK報價再降 11:592020/09/07 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內9月MIBK報價續跌，受累原料丙酮行情疲軟，以及低價進口貨衝擊，業者於8月初調降MIBK內銷牌價每公斤跌2元，9月份又在次調降5元；業者表示，因大量低價進口貨打壓，實際市場報價累計下跌12元左右，但因該商品為毒化物管制品，市場需求有限，業者決定自行吸收部份降幅，最後僅反映5元，二個月共調降7元。 而大陸市場，市場參考報價在15000元人民幣/噸附近，MIBK企業開工仍偏低，部分設備持續停產，市場貨源維持緊張，而下游以回補庫存為主，故成交有限。 (商品行情網) (時報資訊) #大量 #MIBK #進口貨 #調降 #低價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》連2周 豐興報價續持平 11:422020/09/07 財經 《熱門族群》世紀鋼再攀天價 離岸風電鋼鐵股飆風 10:342020/09/07 財經 全國有線電視收視戶再創新低 Q2季減近2萬戶 04:102020/09/07 產業．科技 中聯辦強硬 指不允許再亂起來 04:102020/09/07 兩岸要聞 農業就業、消費需求強勁 解封復甦可期 印股水漲船高 04:102020/09/07 投資理財 反開放美豬 侯友宜「刑警說」：等到發生問題再處理已無意義 10:522020/09/07 政治 反開放美豬 侯友宜「刑警說」：等到發生問題再處理已無意義 12:032020/09/07 政治 榮田 獲超大型風電加工機訂單 04:102020/09/07 產業特刊 跨部會擬修法 車輛小擦撞不必再找粉筆畫線 13:002020/09/07 政治 認錯2個月 外資還是倒貨6千億！大贏家曝光 16:002020/09/06 財經 財經熱門新聞 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 疫情打擊 施華洛世奇將裁員6千人、關店3千家 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 - 財經 - 工商 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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