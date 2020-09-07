2022台北市長選舉點燃戰火，外界關心北市副市長黃珊珊動向，黃7日態度迂迴回應，進市府10個月，每天都覺得學習時間不夠，沒有時間思考其他問題，但她又說，不是誰一來就可上手，專心學習最重要，現在要把書讀好，才有辦法考試。

面對市長選戰，黃珊珊今表示，她到市府上班第10個月，覺得這份工作非常繁重，市民標準非常高，而一個市長要顧慮到教育文化、社會福利、公務、建設、城市治理，還有都市計畫，這城市有非常多事情要做，每天都覺得自己的學習時間都不夠。

黃珊珊指出，每天都覺得時間不夠用，認真學習工作，已經沒有時間思考其他問題，尤其北市這麼多工作，不是什麼人一進來就可以上手，專心學習最重要，一個城市治理、延續是很重要的。

台北市長柯文哲昨面對黃珊珊可能角逐2022市長選舉時說，不讀書老是講要考試也沒用，先乖乖準備讀書，黃今被問及何時準備考試，她回應，她什麼時候都在準備，現在要把書讀好，才有辦法考試，書讀不好，考也沒有用。

媒體追問，衛福部長陳時中、立委蔣萬安誰比較好打？黃珊珊強調，北市工作真的很多，不用去想那些，書都沒讀好，就不必去想別人考得比你好嗎？

(中時 )