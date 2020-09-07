國民黨6日召開全代會，黨內多位大咖人物都現身，不過，前高雄市長韓國瑜並未現身，大家都好其他去哪裡。而高雄市前民政局長曹桓榮則在臉書分享聚餐畫面，網友仔細一看才發現原來是前高市府團隊的聚餐，不僅韓國瑜現身，連3名前副市長及新聞局長王淺秋也一同現身，掀起韓粉一陣暴動。而王淺秋今(7日)也在臉書分享聚餐狀況，提到「老同事相聚總是特別歡樂」。

曹桓榮6日在臉書分享數張照片，幾乎所有韓團隊都到場，像是前市長韓國瑜，3名前副市長李四川、葉匡時、陳雄文、前新聞局長王淺秋、丁樂群等人也都一起現身。這場餐會中，韓團隊可說是大集合，場面相當熱絡。

而王淺秋則是在臉書分享心情，她說，昨天的首長聚餐上了新聞覺得很有趣，一起風雨與共的老同事相聚總是特別歡樂，謝謝大家關心。而目前在主持廣播節目的她，也向大家預告，本週四邀請了回到民間企業的前副市長葉匡時上節目，歡迎聽眾一起來聊聊。

這次王淺秋合體韓國瑜團隊的照片曝光後，不少粉絲也湧入臉書留言，表示「局長美女剪了短髮顯出亮麗氣質出眾」、「哇，期待週四淺秋姐與葉副合體」、「嗯，看樣子，『韓』迪索應該也快來了～」。

(中時新聞網)