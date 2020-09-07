◎反開放美豬 侯友宜「刑警說」：等到發生問題再處理已無意義

蔡政府宣布開放美豬美牛進口，新北市長侯友宜今受訪時以他當刑警的經驗表示，不僅肉品來源可能無法清楚標示，恐很難追查朔源，抓不勝抓也很難做到萬無一失，就像他當刑警常說的，「等到案子發生再來破案，已對被害者造成傷害，那就已經沒有意義了」；侯認為，「若中央執意開放，那就一起負責把關，把漏洞補起來。」

◎藍中評會槓立院黨團 廢考監不同調

國民黨立法院黨團日前為抗議陳菊擔任監察院長，擬提案廢除考、監兩院，卻引來黨內反彈聲浪。國民黨今天舉行中央評議委員會議，數名中評委提案反對廢除考監。中評委張雅屏更直指立院黨團的廢考監案，是對黨綱中心思想的反動，要求應宣誓遵守黨章及黨綱，違反者應去職。

◎民眾前兩天要退貨撲空 加利負責人林明進：現金全被扣走

口罩國家隊「加利科技有限公司」爆出混充大陸製口罩，負責人林明進今天早上再度向社會大眾道歉，並非沒有誠信讓民眾退貨，是因為公司現金上周六全部被扣走，所以今天早上他先跟朋友周轉幾十萬元，應付早上的退貨，避免造成社會恐慌。

◎恆述法師宣告全面復出 自曝與張菲、費玉清姊弟金流往來真相

綜藝大哥大張菲、「小哥」費玉清之姊恆述法師（藝名費貞綾）3月爆出欠下高利貸3000多萬，事後張菲透過經紀人表示與費玉清不再處理姊姊的債務，恆述法師當時在臉書表明，自己正前往疫區賣鑽石，隨即人間蒸發，近日動作頻頻，她7日在臉書透過影片表示：「菲哥、小哥不是我的神豪，他們不願意支持我，不然早在30年前就可以助我這個姊姊開闢道場，但是他們的智慧沒開，這次大難怎麼可能助我度過難關呢？」她更強調，「我也拒絕他們來幫助我，有條件的幫助下是不圓滿的。」

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(中時新聞網)