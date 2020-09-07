繼去（2019）年成功培育8組新創團隊後，國家生技研究園區創服育成中心（BioHub [email protected] NBRP）與國際藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）今（2020）年再度攜手舉辦「2020國際生醫智能加速器計畫」，挖掘深具潛力的生醫及數位醫療新創團隊！今年更跨足「數位醫療」領域，邀請全球科技巨擘亞馬遜Amazon Web Services (AWS) 作為新創團隊的最強後盾。在迎接後疫情時代，「生醫」與「數位醫療」已成國內重要發展方針，為實現扶植國內生醫新星躍上國際的目標，今年更特別邀請中央研究院、行政院科技會報辦公室、衛生福利部、科技部、國家發展委員會擔任指導單位，以及北醫加速器夥伴共同支持，攜手打造產、官、學、研、醫聯盟的超黃金陣容，展現推動台灣生醫新創規模發展的決心。

看好國內生醫新創爆發力 阿斯特捷利康將台灣列為全球iDream計畫基地之一

除了專注藥物研發與臨床研究以造福病患治療品質，阿斯特捷利康也積極創造「beyond-the-pill」的解決方案，改善病患的“Patient Journey”(病患旅程)，透過阿斯特捷利康的全球醫療創新中心 (Health Innovation Hubs)計畫不斷挖掘並培育每個計畫基地的新創團隊，形塑強大的全球性創新醫療網絡，催生各種突破性的創新醫療解決方案。臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示，很榮幸能與國家生技研究園區一起推動生醫加速器計畫，今年更大力促成與AWS的合作，期待每一屆都不斷向上突破，因應數位醫療的趨勢，找到更多在地的優秀團隊，鏈結國際新創舞台，共同為台灣的生醫新創發展以及病患的福祉努力。

打造生醫新創生態系 國家生技研究園區催化台灣團隊研發量能

匯聚各方優秀生技研發人才，並結合中研院研發力量的國家生技研究園區，今年7月正式啟動臺灣最具規模的生醫新創加速基地，透過聚焦生醫和智慧醫療來支援這些優秀的計畫與團隊。中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，今年的「國際生醫智能加速器」超越生醫領域的框架，跨足到數位醫療領域，除希望能增強台灣團隊的研發量能，加速創新為社會與患者締造福祉外，也希望能培育出具潛能的生醫及數位醫療新創人才與團隊，並且幫助新創團隊躍上世界舞台與國際生技新藥及數位醫療產業研發鏈接軌。

新創團隊不可或缺的「雲端服務」 亞馬遜網路服務成為醫療領域獨角獸的最強後盾

隨著全球醫療產業的數位轉型需求大幅增加，醫療體系在開發、試驗、製造和商品化藥物的產業解決方案等各個環節中，都亟需能符合安全合規的雲端科技業者支援。目前全球衆多領先的醫療公共衛生組織、政府機構和企業都在利用AWS雲端平臺快速擴展其技術和基礎設施，讓團隊在無後顧之憂的狀態，更投入在研發和創新上、提升整體研發的效能。AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，AWS一直致力於為全球醫療行業注入創新的動能，加速醫療科學的研究進程，我們期待與台灣政府、企業界及組織機構攜手，利用AWS豐富的資源加速本地健康醫療、生技醫藥等新事業的發展，賦能更多本地新創團隊實現目標。

3個月免費培訓！全球頂尖專家顧問及業師1：1輔佐 助攻鏈結國際市場

成功入選的新創新秀將獲得前所未有的專業諮詢與顧問服務；除了生醫新創加速基地的法務財務諮詢指導以及國內外天使與投資機會媒合等資源外，阿斯特捷利康更秉持全球醫療創新中心 (Health Innovation Hubs)計畫精神，將安排總部專家針對團隊需求做一對一培訓指導，並提供商品健檢、商機可能性、市場預測等國際藥廠運作全球市場的眼光，團隊還有機會獲得SLUSH創業投資大會的門票參與全球最大的新創活動。AWS則提供雲端技術指導、訓練、申請雲端服務使用促銷積分等技術資源與工具，提供新創團隊可快速部署、高度可擴充、零前置成本之雲端服務支持。

國際生醫智能加速器於即日起開放新創團隊報名，報名徵件至2020／10／18截止。此次活動一共開放兩大專業領域團隊報名，涵蓋：「數位醫療(Digital Health)」及「生物醫學(Bio-Medicine)，含腫瘤、呼吸道與免疫、心血管、腎臟與代謝性疾病」。

詳細報名資訊請上活動官網www.bbmaccelerator.tw。

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