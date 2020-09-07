對於消費者來說，如果能以更低廉的價格購買到新手機，且新機功能各方面也都符合需求，可說是再好不過的選擇。近期消息不斷的Google Pixel 5，據了解很可能將會具備反向無線充電功能，對於使用特定無線耳機的用戶來說，將更具吸引力。

近兩年來，智慧型手機支援無線充電功能已經不稀奇。反倒是「反向無線充電」這個輕巧的小功能，更引起討論。因為能藉此為無線耳機充電，或分享電力給其他支援無線充電的手機。手機品牌華為（Huawei）、三星（Samsung）都有不少手機支援這項特性，且在智慧型手機中，具備這項功能的機種仍屬少數。根據《Tom‘s Guide》報導，即將發表的Google Pixel 5可能成為此陣營中的最新一員。

根據先前相關報導，Google Pixel 5以及Pixel 4a 5G陸續通過了加拿大審核機關、美國聯邦通信委員會（FCC）的認證，因此相關規格已陸續曝光。據了解，Google Pixel 5將會採用高通Snapdragon 765G處理器，搭配8GB RAM、支援90Hz螢幕更新率，並具備4000 mAh電池。前置800萬畫素相機，搭配挖孔螢幕，後置則應是雙鏡頭相機。而最新曝光的新機功能，就是反向無線充電。在真無線耳機越來越流行的時代，具備反向無線充電功能的手機，在耳機充電盒支援的前提下可以為它充電，便利性更高。

外媒認為，具備反向無線功能將讓Pixel 5在與同期發表的iPhone 12系列同在市場上競爭時，更具競爭力。不過最終新機是否具備這項功能，仍需要以Google官方公佈的資訊為準。

目前據悉Google Pixel 5在美國推出的價格可能是699美元，對比2019年Pixel 4的799美元更低廉。而有機會同台亮相的Pixel 4a 5G手機，Google則是已經確認在台售價為NT$15990，反推在美國地區價格應是499美元左右，相對於先前的Pixel手機來說，價格都親民不少。

(科技)