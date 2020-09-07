消防人員救苦救難，新北市各界善心人7日聯合捐贈新北市消防局救護車、消防設備等物資，總計價值高達9000多萬元，新北市長侯友宜7日代表受贈時表示，疫情嚴峻的時候能見到眾人對消防局捐助，令人備感溫馨。

本次捐贈者包括有市民吳志保、台大EMBA校友基金會等34組民間公司團體及個人與會。

侯友宜說，新北市已成為全台人口最多的都市，為工商業發展重鎮，躋身國際級的一線都市更是指日可待，而各界熱心人士的支持亦是新北市進步不可或缺的力量之一。

侯友宜說，設備完善的高頂救護車所費不貲，這次一共有17台救護車捐贈，要感謝台大EMBA校友基金會、弘松窯業、偉鉅土地開發、天得歐氏基金會、歐黃寶釵基金會、林口扶輪社、聯吉鋼業、全隆鋼業、五股三重安北宮、李氏瓦丹基金會、泛玉健康公司、新莊地藏庵等民間企業、基金會及地方宮廟的大力支持，也感謝郭陳阿足女士、闕麗玲女士、蔡適陽先生、徐家三兄妹、游末子女士及葉勝法先生等公司、團體及市民能夠付出對於生命的熱愛。

侯友宜說，其中吳志保女士為感念先夫，一個人就捐贈了價值共約1000萬元消防車輛、災勘車、潛水裝備、救災器材及警報器等，提高消防救災效能，化小愛為大愛，為新北市民安全盡一份心力。

侯友宜說，市民及團體願意付出一己之力，熱心奉獻捐贈物資，讓眾多市民的生命財產安全獲得保障，創造安居新北的環境，即是對市府施政最大的支持及肯定，消防局必定會善用所受贈之救災救護車輛裝備，給予市民更高品質的服務，力求打造「友善風氣，宜居城市」之目標。

(中時 )