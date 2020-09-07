蔡政府宣布明年元旦起將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，衛福部長陳時中日前表示會帶頭吃美豬，事後改口稱沒有要帶頭吃美豬，並坦言「我也是不得已的」。台灣民眾黨立委張其祿今質疑，陳時中身為食安最高主管機關的首長，該談話驗證衛福部只有政治和為（高層）政策背書的考量，而毫無專業及是非價值的堅持，我們懷念2017年表態會為食安把關，如果不安全衛福部絕對會說「NO！」的陳時中部長。

蔡政府宣布明年1月1日開放含有萊克多巴胺的美豬進口政策後，引發各界食安疑慮，陳時中日前受訪表示，美豬可以換取國際地位，願意帶頭吃美豬。但教育部、國防部等部會相繼表態「不會讓大家吃到美豬」，陳時中改口說沒有要帶頭吃，各部會政策有自己的考量。

張其祿今在臉書質疑，若教育部、國防部、警政署的首長都敢挺身為其主管的機關同仁或所服務民眾健康權益進行捍衛，和對美豬大聲說No，而被視為防疫大神的陳時中是真心為民？還是只求官位的確保？

張其祿整理陳時中為美豬美牛開放進口政策辯論發言，包括開放美豬與美牛進口是換「一個台灣在國際上的地位」、「進口豬肉不到一成，且一成裡不是每一條豬有用到，想吃還不一定吃得到」、「以前限制30個月以下美牛，但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻，且研究吃美牛染病的風險是每天都吃，每十億人才會有一個人染病」。

張其祿說，這些說法沒人會相信是為國人健康及食安把關，完全是政治的詭辯和政策護航，徹底失去衛福部捍衛國人健康的天職與全民付託，不禁令人懷念，2017年陳時中強調衛福部為食安把關決心，甚至賭上烏紗帽也在所不惜，但昔日的陳時中如今安在呢？

(中時 )