主經營是脊椎融合手術相關產品 台微醫今日申請上櫃案 12:362020/09/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，台灣微創醫療器材公司（6767）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，台微醫公司成立於民國98年12月間，董事長兼總經理為梁晃千，主要經營業務是脊椎融合手術相關產品、脊椎壓迫性骨折治療手術相關產品等，送件時資本額為2億6,390萬元。台微醫去（108）年業績，營收7,526萬元，稅前盈餘759萬元，稅後盈餘712萬元，每股盈餘0.30元。 (工商 ) #台微醫 #手術 #相關產品 #脊椎 #經營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－投資還是賭博 從馬路到網路 04:102020/09/07 專題周報 無懼交投冷 興櫃題材股買盤點火 04:102020/09/07 證券．權證 台灣權王－買盤低接 華通帆宣有看頭 04:102020/09/07 證券．權證 首鑽龍門加工機 滿足市場需求 04:102020/09/07 產業特刊 雷諾撤台11年 照樣申請專利 04:102020/09/07 社會新聞 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 04:102020/09/07 產業財經 實威代理UR機器人 搶自動化商機 04:102020/09/07 產業．科技 指揮中心口誤 國家隊還有老鼠屎 04:102020/09/07 生活新聞 覬覦2000億產值 國外車廠來台打專利戰 汽車零組件廠恐成待宰肥羊 04:102020/09/07 社會新聞 興立翔 引領無油式空壓機新領域 04:102020/09/07 產業特刊 財經熱門新聞 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 疫情打擊 施華洛世奇將裁員6千人、關店3千家 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 - 財經 - 工商 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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