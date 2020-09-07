櫃買中心7日表示，台灣微創醫療器材公司（6767）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，台微醫公司成立於民國98年12月間，董事長兼總經理為梁晃千，主要經營業務是脊椎融合手術相關產品、脊椎壓迫性骨折治療手術相關產品等，送件時資本額為2億6,390萬元。台微醫去（108）年業績，營收7,526萬元，稅前盈餘759萬元，稅後盈餘712萬元，每股盈餘0.30元。

(工商 )

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