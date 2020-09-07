全球主要股市在8月份均以上漲作收，時序進入9月份，除了美股持續創新高之外，其他市場的波動幅度則有大增的情況。「鉅亨買基金」認為，由目前公布的經濟數據多有轉好的跡象來看，全球經濟有望逐漸步出疫情的陰霾，不過由於股市自3月下旬上漲至今彈幅已大，若投資人擔心目前股市指數位置過高，建議可採取股六債四的配置方式，既能參與股市未來上漲機會，也能為下檔風險建置防護部位。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，依聯準會最新公布的貨幣政策框架來看，未來將把更多重心放在失業率上，盡可能縮減目前失業率與最低失業率間的差距；而過往強調的2％通貨膨脹率，則用平均通貨膨脹率代替，只要通膨不要太高的情況下，都會維持超低利率。美國最新的貨幣政策框架已揭示超長期低利率的未來，預期幾年內將很難看到聯準會啟動升息，此將有利於全球經濟的恢復，也有助風險性資產持續上漲。

不過，美國科技類股在這一波上漲扮演相當強勁的領頭羊，自3月下旬低點至今，漲幅已超過75%，此時是否還能繼續上車？張榮仁表示，目前股市上漲的動能仍在，但美國股市漲幅已遠超預期，目前政治不確定性還持續升高，隨著選舉時間逼近，政治風險恐造成美國股市出現較大的波動，因此，選前其他風險性資產反而有機會受益。因美元持續走弱，加上能源與原物料價格持續回升，有利新興市場股市的表現，建議投資人可適度降低美國股市的部位，提高財務較健全且經濟成長動能較強的亞洲新興市場股市比重。

雖然目前投資風向偏向風險資產，但全球股市在這一波急漲後，有不少市場指數已創下歷史新高，投資風險相對墊高。張榮仁建議投資人可將債券投資比重拉高至四成左右，以提高投資組合的防禦力，而高收益債券因利差收歛的空間相對其他券種大，加上未來幾年全球將處於低利率時代，對於有配息需求的投資人來說，擁有較高配息策略的高收益債券及新興市場債券，都是不錯的佈局標的。

「鉅亨買基金」統計單純投資股市或採取股債配置，連續持有三年後的報酬率及波動度(標準差)狀況發現，若以股六債四的比重投資，平均年化報酬率為6.4％，雖然比新興市場股市9.2％的報酬率低，但優於美股(6.1％)、歐股(4.7％)及日股(3.2％)，波動度則較單純投資股市低許多。張榮仁提醒投資人，股市雖然仍有續漲動能，但風險相對提高，以股六債四方式投資是當前相當合適的配置。若投資人不知如何選擇標的，不妨以「鉅亨買基金」推出的「經典常勝軍」投資組合做為參考標的，今年底之前還可享有零手續費的申購優惠。

(工商 )