抓住夏天尾巴吃一波！

雖然已經九月分了，但天氣仍是熱得讓人吃不下飯，這時大家最喜歡的就是清涼爽口的涼麵啦！不管你是喜歡清爽型還是濃厚夠味型，一定要配小黃瓜、胡蘿蔔還是雞絲，只要攪拌一塊再稀哩呼嚕的大吃一口，夏天的美味就是如此簡單！

前陣子連美食水水千千都特地到台北特家名店大吃涼麵，在網路上掀起熱烈討論，今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數劇關鍵引擎》，以網友熱議與Google評分各50%的20大台北涼麵排行，快來手刀跟上一天吃一家，吃到秋天也不怕！

第十名：陳家涼麵

開業超過三十年的陳家涼麵一直是台北涼麵名店之一，不只報章雜誌報導歷歷在目，更是許多明星的愛店，最棒的是，陳家涼麵除了週日店休外，其餘時間24小時營業不打烊，是你三餐宵夜的好夥伴！還有一點很酷的事情，就是陳家涼麵的麵條會先「吹電風扇再吹冷氣」，這樣做的目的是為了降溫又不破壞口感，沁涼彈牙的麵條讓你一吃就回味無窮～

地址：台北市松山區南京東路五段123巷29號

第九名：劉媽媽涼麵

位在市民大道上、京華城旁邊的劉媽媽涼麵同樣是松山區的熱門美食，風靡程度甚至被網友虧說沒吃過就別說去過市民大道囉～劉媽媽涼麵的特色在於帶有蒜香的麻醬與「俗閣大碗」的豪爽，點一碗小的涼麵份量就令不少網友感到滿足，是在京華城看完電影後續攤的好選擇。

地址：台北市松山區市民大道五段37號

第八名：戴記福建涼麵

小編先大提醒！戴記福建涼麵沒有招牌，請認明「富錦街427號」的路牌，不然走過錯過可別怪小編啊～喜歡涼麵又想嘗試多樣化的料理，可以試試他們的榨菜肉絲涼麵，吃起來相當有口感，普通的麻醬涼麵吃起來也很清爽，重點是要搭配那物超所值的肉骨湯，50元就能吃到滿滿的肉，真的是民生社區內少見的高CP美食。

地址：台北市松山區富錦街427號

第七名：屏東任家涼麵

屏東任家涼麵發跡於屏東，能開四、五家分店真的很厲害，但我們不用跑那麼遠，到台北松山區就能吃到囉！先來說個題外話，大家有發現松山區真的是涼麵一級戰區嗎？本次排行前十中就有四家位於松山區呢！

同樣位在富錦街，屏東任家涼麵自製的粗麵條吃起來爽脆Ｑ彈，麻醬與醋香搭配的相當好，敢吃辣的朋友們更一定要嘗試他們自製的麻辣紅油，在花椒香混著芝麻香，怎麼吃都上癮。

地址：台北市松山區富錦街535號

第六名：高家涼麵

如果你就讀北科大，那麼一定會對高家涼麵不陌生，平價好吃又有一堆小菜，很適合下課後跟同學揪團來點個一桌，而且高家涼麵的醬不濃稠，還帶有香甜的花生味，再搭配蒜泥——真的是清爽的暑氣全消！

除了涼麵好吃外，高家涼麵的餐點CP值也很高，30元的味噌貢丸湯在東區真的相當少見，滷味切盤便宜又夠味，難怪北科大的同學們都很愛來「交關」啊！

地址：台北市大安區忠孝東路三段217巷2弄1號

第五名：福德涼麵

早鳥夜貓都能吃到的美味涼麵，福德涼麵當然也在名單內囉～除了傳統涼麵外，福德涼麵還有炸醬與榨菜肉絲口味，特殊口味讓人超猶豫選哪種——但是只有小孩才做選擇，大人就是要混在一起吃啊！炸醬與榨菜肉絲的綜合版涼麵讓吃過的網友都讚不絕口，再加上芥末與辣油，真的是香氣逼人！

地址：台北市中山區興安街76號

第四名：阿春媽媽涼麵店

南機場美食～開業超過40年的它更是在地人的回憶，而且也改過不少名字，早期叫阿春涼麵，後來要叫張春涼麵，現在則是阿春媽媽涼麵店，但不管店名叫什麼，記憶中的好滋味一點都沒變～而廣受網友好評的一點，就是超便宜，小碗的分量跟外面比根本就是大碗，味噌湯還能無限續喝，美味平價兼顧難怪讓人超尬意。

地址：台北市萬華區中華路二段401號

第三名：好朋友涼麵

2020必比登推薦的涼麵，你還在等什麼呢？好朋友涼麵不知道從多久以前就相當有名，常常還沒開店就開始排隊，大家最愛的就是那涼麵的靈魂醬汁，濃稠的麻醬很夠味，但還會淋上一匙檸檬酸跟蒜水，醇厚中帶點檸檬的清爽酸味，吃起來順口又有自己特色，難怪令人趨之若鶩～

地址：台北市士林區大南路31號

第二名：小慧涼麵店

位在六張犁捷運站附近的小慧涼麵店，是在地人回憶中的老字號美食，憑藉著低價格卻大份量的特色不斷吸引回流客，附近的學生都喜歡來吃，更是上班族月底的飽腹救星。

如果喜歡吃細麵的人也很適合來這裡光顧，偏清爽的醬汁，鹹香中帶點醋香，嚐起來相當爽口，而除了涼麵便宜又大碗，湯品的配料也讓顧客擔心起老闆究竟會不會虧本…你就知道有多划算了吧？

地址：台北市大安區臥龍街151巷10號

第一名：永吉涼麵

這次排行第一名的，是日本觀光客常來、連千千也去朝聖的永吉涼麵啦！位在捷運後山埤站的永吉涼麵不只空間大，還有冷氣，整體來說用餐環境相當舒適了，難怪總是大排長龍。

永吉涼麵有四款口味，分別是原味、肉燥、素食與榨菜肉絲涼麵，每種口味都各有擁護者，如果你無肉不歡，那就一定要試試肉燥涼麵，精選瘦肉部位，吃起來香又不膩，喜歡清淡口味的網友可以來試試～

地址：台北市南港區玉成街154號

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月04日至2020年09月02日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北涼麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)