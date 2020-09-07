謝忻去年和阿翔爆出不倫戀後，不僅重創形象，演藝事業更是全面停擺，如今則是逐漸復出演藝圈，原本8日還參與莊敬高職音樂科《聲聲不息》的演出，並擔任長笛演奏，昨天深夜突然在Instagram上傳掛急診的照片，讓粉絲相當擔憂。

謝忻將參與莊敬高職音樂科《聲聲不息》的演奏會，並擔任長笛演奏者，近來勤奮練習的她只為求演出當日有好表現，昨天還限時動態上傳幕後花絮，只見他對著一位同學開玩笑表示：「吹出來好嗎？你如果沒有吹好就把你埋在土中（以前小時候沒被罵更慘）」，更喊話昔日友人：「我的國中高中音樂班同學，你們是不是都會來？」可見早為了當天演出做好十足準備。

謝忻曬出吊點滴的照片，讓人堪憂健康狀況。（圖／xiexin1127 IG）

未料昨天深夜卻突然PO出吊點滴的照片，手臂上並表示：「練長笛練到胃痙攣掛急診是什麼狀況」，讓人相當擔憂她的身體狀況，不過稍早又PO出最新動態，只見她不斷舞動身體，並寫道：「早上錄影下午練團」，看來身體狀況已恢復不少。

而謝忻能參與這次演出，主要是以前的大提琴老師，也就是現在莊敬的校長邀約，當下豪不考慮便一口答應，她表示這幾天跟學生們一起團練，感覺時光好像倒流到25年前，坦言相當開心。

(中時新聞網)