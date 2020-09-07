傳產類股出頭，台股指數邁向12700點！上週四及上週五美國股市連兩天遭逢漲多獲利了結賣壓拉回，尤其是Nasdaq及費城半導體指數跌幅甚重，台股的電子股也遭到拖累，8月合併營收回升到50億元關卡的大立光(3008)續弱，台積電亦在平盤附近震盪，權值股休兵，市場資金轉向中低價電子股及傳產權值股，國喬(1312)、瑞基(4171)、生華科(6492)、第一銅(2009)、艾恩特(3646)、台達化(1309)、中鴻(2014)及萬年清(6624)、台南-KY(5906)、復盛應用(6670)及鈺德(3050)盤中股價亮燈漲停，傳產類股及中小型電子股齊心向上，化解電子權值股疲弱不振壓力，台股指數開平走高，盤初一度站上12700點。

截至11點35分，加權股價指數12671.9點，上漲33.95點，成交量1449.35億元；OTC指數為166.14點，下跌0.39點，成交量381.83億元。

今日上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲5.75%，其次是鋼鐵類股及橡膠類股，分別上漲5.01%及2.69%，表現較差者為電子零組件類股、電腦週邊類股及光電類股，其中電子零組件類股下跌1.27%，電腦週邊類股下跌1.23%，光電類股下跌1.12%；上櫃部分，表現最佳為化工類股，上漲0.92%，表現最差為遊戲類股，下跌4.36%。

就技術面來看，上週美股漲多拉回，台股也未脫離12500點到12800點區間整理格局，上週五加權股價指數收盤為12637.95點，累計一週下跌90.9點，跌幅為0.71%，週K線收黑，週成交值為11672.33億元，較前一週增加，OTC指數收盤為166.53點，上漲0.67點，漲幅為0.4%，週K線收紅，為連續第2週收紅K，週成交值為2789.53億元，較前一週增加；今天台股未受上週五美股再收低影響，在傳產類股適時挺身下，指數開平走高，盤中一度站上12700點；台股在登上12000點之後，以週線角度來看，自7月10日起已連續9週週線收上影線，顯示投資人高檔信心不足，逢高出脫，受限目前為財報空窗期，且美國大選日漸逼近，投資人規避風險心態日增，目前又屬財報空窗期，良性刺激因素有限，以週線角度來看，台股將整理至美國選前。

分析師表示，儘管上週美股漲多拉回全面收黑，惟屬於漲多拉回的良性修正。考量全球經濟逐漸復甦，台股正處於電子股旺季，擁back to school及iPhone新機拉貨利多題材，科技股業績可期；傳產則受惠鋼價、油價上揚，需求顯著回溫，加上台幣續強，資金行情可望持續，操作上，建議拉回均是買點；可留意遠距受惠股、蘋果供應鏈、風力發電、鋼鐵、紡織、航運及汽車零組件等相關族群。

廣達(2382)今年第3季Chromebook帶動NB持續向上，營利率展望強勁，全年獲利跳升，殖利率約有6%之上，由於第3季NB維持雙位數季增率，預估第3季合併營收可達季成長19%、年成長16.4%；聯發科(2454)第3季旺季效益顯著，Tablet/Chrome Book需求可望延續，歐美TV需求回溫，而更多5G手機推出，也帶動PMIC的需求，加上遊戲機應用的ASIC將開始量產，預期今年第3季全產品線均有強勁成長，2021年中國5G手機滲透率將超過80%，就算無法出貨華為，聯發科也可望搶占35%到40%的市占率，5G相關晶片將貢獻約36%營收，兩家公司均可逢低買進。

(時報資訊)