台股上周小幅回檔，不過，國際股市高檔修正，外資賣超金額擴大，也是連續第8周站在賣方。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超296.92億元，累計今年初至9月4日止，外資總買進金額為7兆9,947.90億元，總賣出金額為8兆6,442.77億元，累計賣超為6,494.87億元。

外資總持有股票市值為16兆7,175.66億元新台幣，占全體上市股票市值的43.70％，較8月28日的16兆9,116.70億元新台幣，減少1,941.04億元。

在個股買賣超部分，面板股產能利用率滿載，出貨及面板價格攀高，催動第3季有望轉虧為盈，外資加碼前三名都是面板股，友達(2409)買超95,970張排第一，之後為彩晶(6116)買超46,871張，群創(3481)買超43,598張。

賣超方面，外資上周賣超第一是華航(2610)，張數為88,079張，中信金(2891)、兆豐金(2886)賣超78,279張及48,144張，分居第二、三大。

(時報資訊)