華爾街股市特別是那指上周五的下挫，以及日股重量級的軟銀因新聞爆出投入高風險投資導致股價下跌，推累日經上午表現。

周一日經225指數上午一路低走，午休後跌43點或-0.19%，為23161點。東證一部指數午休後跌1.8點或-0.11%，為1614點。該兩指數皆已遠離上周四創下的近半年高點。

岡山證券分析師指出，所有正面因素皆已經出盡，政府經濟刺激措施或是新館疫苗開發，股市已經高升，很難能再向上挺進。另由於擔憂估值過高，那斯達克在近兩個交易日下挫，為該指數在歷經六個月不斷上揚後，墜幅最大一次的挫敗。

軟銀擴大跌勢，午後下跌6.3%，暫報5932日圓，並一度觸及近兩個月低價。軟銀傳出透過近期賣資產而來的現金，在近兩周在美股大舉買進已上市科技股股票以及選擇權，令市場投資人感到不安。

行動電信商皆下挫，KDDI、軟銀電信和NTT DoCoMo下挫0.7%至1.4%之間。

銀行股上揚。青森銀行大漲6.1%，陸奧銀行飆升9.6%。新聞傳出該北部日本兩家銀行正在洽談業務合併。

(時報資訊)