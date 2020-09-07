從3月疫情爆發到近期的6個月間，費半指數大漲93%，FANG+指數大漲 137%，台股上漲52%，中途幾乎沒有明顯的波段修正，累積了可觀的漲幅，也隱含了大量的獲利了結賣壓，但看回不回的股巿，讓巿場想找理由獲利了結卻一直走不開，因為股巿一路盤堅，因此只好繼續做多，手風正順時，太早離開賭場，心裡會有遺憾。

不過上週四、五，美股首度出現連二天的大跌，為低點上漲以來，少見的現象，股巿是要反轉向下了嗎?

我們從幾個變數來觀察:

1. Covid 19疫情

沒特別留意的人可能不清楚，目前全球每日新增確診人數仍高達20萬~30萬人，但人類似乎已逐漸習慣與病毒共存，在疫情之下，日子還是要過，以目前各國藥廠的進度，可能年底之前會有疫苗出來，也就是在那之前，疫情仍會維持高成長，但日子還是要過，人們會逐漸適應防疫新生活，許多新的生活型態會習以為常，經濟活動也會找到出口，只是版塊會有所移動，比如旅遊的支出( 全球平均約佔所得的10%) 會移向其他疫情下的消費，比如WFH的電腦、手機、遊戲機、家居用品等，有人受害也有人受惠，產業版塊的調整。

圖文／船長授權提供

2. 資金寬鬆不變且更確認

美國FED已宣告新的利率政策是以平均通膨為基準，什麼是平均? 就是如果資金寬鬆到短期通膨上升也無所謂，只要中期平均通膨能在目標區間就可以，二、三年之內資金仍會是寬鬆，資金行情沒有退場。

圖文／船長授權提供

3.美元

美元指數在3月時最高點約103，在FED的全力寬鬆政策下，一路走貶到92，美元趨弱就是他國貨幣升值，貨幣升值就是股巿上漲的最大支持力量，包括台幣也是一路強勢，我們可以說，只要美元指數沒有反彈轉強，全球股巿就沒有大跌的風險，我們看到美元指數自3月以來出現二個向下的B點，仍在盤跌趨勢中，以最近的壓力來看，至少要等93.5的小頸線站上，才會進入反彈，若以1X跌幅的估計來看，美元還有往90-91元走的可能。

圖文／船長授權提供

4. 費半指數與FANG+指數只是回檔

這二個指數跟台股最相關，也是全球防疫新生活中，最不受到干擾的產業，一個是硬體的核心，一個是新經濟的平台。

費半指數自3月上漲以來，支撐逐漸上移，目前最近的支撐頸線約2210左右，週五盤中大跌時曾跌破，但收盤卻出現超長下影線，重新站回頸線之上，代表多頭的力量仍在，一般要在高檔大幅震盪一段期間才會築出頭部，目前只是第一次的回檔，要說做頭反轉向下，實在太早。

FANG+指數回檔的有理，除了歐洲開始考慮課徵數位稅外，因漲幅最大，且最後的一波有邪惡第五波的味道，連股票分割也可以當作上漲的理由，有點失去理性，指數離頸線支撐還有些距離，週五的超長下影線，也有短線多空交戰的跡象，FANG+股票仍是疫情下新經濟的最大亮點，只要回檔一陣子，相信又會吸引買盤進場，現在只要提防ETF或基金被迫連動減碼的情況出現，若沒有，頸線支撐應就會有效。

圖文／船長授權提供

圖文／船長授權提供

5. 美國大選尚在未定之天

目前拜登支持度約50%，領先川普的42%，但上次川普大選前也是都輸給希拉蕊，說川普一定輸可能太早也太武斷，股巿目前是反應拜登勝選的題材，比如綠電族群上漲，油價及傳統油企被壓著，或者拜登主張增加企業稅率，對股巿可能不利。越接近大選，變數就越大，可能也是巿場找出的獲利了結理由之一。

圖文／船長授權提供

6. 華為新禁令及蘋果銷售狀況還不明朗

華為新禁令嚴重打亂供應鍊的正常淡旺季，原來的華為禁令已經明令9/15後不能出含有美國技術成份的IC給華為，現在正在研議的新禁令，是所有公版IC及IC設備也不能出給中國廠商，因此華為目前能拉多少貨就盡量拉貨，廣積糧的結果，變成現在的供應鍊熱銷可能是假象，9/15之後會有懸崖式的滑落，若新禁令更嚴格，中國廠商會有一段混亂期，到時可能會有庫存調整的問題，這是主流電子股目前漲不動的最大原因。

蘋果今年延後數週發表新品，巿場預期5G手機有新的賣點，應能交出不差於去年的成績，以過往經驗來看，預購要等4-6週為正常水準，若今年預購能超此水準，電子股尤其蘋概股，將有一波慶祝行情，但在那之前只能等待。

7. 台股仍在高檔震盪區間內

13000點為4次都沒突破的壓力，在沒突破之前視為有效壓力區，背後最大原因是外資沒有推一把，7月下旬以來，外資在台股賣大於買，現貨及期貨的操作都略偏保守，主力大戶目前也不積極，所幸反指標的散戶仍在做空，或許是台股現在不會大跌的原因。

台積電在7月下旬時，因為即將接到INTEL訂單的利多跳空大漲一波，但巿場冷靜下來才發現，INTEL訂單是2022年下半年的事，現在反應好像有點早了。因此要繼續大漲創新高，目前暫時缺乏新理由，但長期前景轉趨明朗，要大跌也不容易，395元的跳空缺口沒有回補前，都算是強勢整理，也就是回檔接近支撐區為N點，停損設在支撐之下。

台股既處區間盤，不佔權值的中小型股就有機會表現，太陽能、風電、貨櫃航運、面板、造紙、二線塑化股、mini LED、甚至台商回台蓋廠需要的鋼構等，都是過去很衰的景氣循環型股，也是原物料股，現在出現報價反彈，或者新的應用、或者政策支持，都比較不怕美股的震盪，短期內可能還是這樣的狀況，直到蘋果預購及華為新禁令有些眉目，原來的科技股主流才會重新取得發言權。

圖文／船長授權提供

圖文／船長授權提供

※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

***免責聲明：本文所提之內容僅供參考，不代表本網站立場，也非投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

(中時新聞網)