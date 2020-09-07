智慧手機品牌realme首次出席IFA，並舉辦「2020年realme品牌發表會」，透過最新品牌策略和產品規劃，打造用戶喜愛的潮玩生活。realme創始人和CEO李炳忠表示：「作為一家國際企業，realme堅持為全球用戶帶來兼具越級性能和潮玩設計的高品質產品，致力於打造智慧潮玩生活，並於印度和東南亞相繼展現越級成就。未來，realme將重點打造歐洲和中國市場，並正式進入拉丁美洲市場，和更多用戶一起敢玩敢越級！」

為帶來更多越級產品及顛覆性的科技體驗，realme以「手機+AIoT」為核心策略，不斷開拓產品系列，於兩年完成入門至旗艦各個價位段的全面覆蓋，並透過高端技術普及化，落實真正的性能越級。

在4G產品佈局上，realme致力於普及先鋒技術，如首次將升降鏡頭帶入人民幣1500元（約台幣6,600元）價位帶；全球首發6400萬四鏡頭及率先將65W SuperDart超級閃充技術帶入終端產品，結合上述優勢，realme推出三大4G產品系列，滿足不同用戶的使用需求：(1)realme C系列：主打大螢幕大電池，致力為年輕用戶帶來全面娛樂體驗和越級品質。(2)realme數字系列：主打閃充和鏡頭，並具備輕薄的潮流設計來展現個人特色。realme於9月3日在印度首發realme 7和realme 7 Pro，搭載第二代6400萬四鏡頭和閃充技術，並通過德國TÜV萊茵智慧手機認證。(3)realme Narzo系列：為手遊玩家量身打造，讓年輕用戶暢享遊戲體驗。日前發表的realme Narzo 10系列，首發MediaTek Helio G70和G80機款；realme也將於近期為全球使用者帶來Narzo 20系列。

realme 4G手機產品線。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

2020年realme接連推出多款性能強悍、設計潮流的5G智慧型手機，並計畫於2-3年內完成5G產品線的完整升級和全面佈局，旗下5G手機將有兩大產品線，分別是（1）realme V系列：主打閃充、長續航，全力解決5G時代的低電量焦慮。realme V5於8月初在中國大陸首發，搭載5000mAh超大電量和30W智慧閃充；9月1日發表的realme V3，更將5G技術帶到人民幣百元（售價約台幣4,400元）價位帶，落實5G普及化。（2）realme X系列：潮玩性能5G旗艦，主打閃充輕薄特色，運用最新工業技術打造潮流設計，提供獨一無二的個性體驗。日前，realme X7和realme X7 Pro在中國大陸首發，採用120Hz AMOLED可彎式軟性面板，搭載65W智慧閃充，為5G旗艦首選。

realme 5G手機產品線。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

此外，realme秉持敢越級精神，以合理價格為全球用戶帶來高品質的AIoT產品，推出「1+4+N」產品策略，也就是1個核心入口：以智慧型手機為核心入口，透過realme Link APP的連接，管理和操控所有的AIoT產品。藉著4大流量中樞：智慧電視、智慧耳機、智慧手錶、智慧音箱，透過語音操作或手機結合在不同場景下應用多項AIoT產品。N個AIoT產品：智慧硬體，數位和生活周邊，覆蓋現代人生活的方方面面，打造智慧潮玩先鋒生活圈。

為落實智慧潮玩生活的豐富性，realme計畫於2020年推出超過50款AIoT產品，並在2021年推出超過100款AIoT產品，目標成為全球成長最快的AIoT品牌。此外，realme將於2020年第四季發表首款55吋廣色域中高階電視、藍牙頸掛和真無線降噪耳機、中高階智慧手錶、智慧攝影機和智慧燈泡，透過豐富的產品完善智慧潮玩生態佈局。

realme在短短兩年內取得不錯成績。成立僅一年，即躍升全球智慧手機品牌TOP 7，連續四季成為全球成長最快的智慧型手機品牌；成立2年，realme全球用戶超過4500萬，並成功進入全球5大洲，在9個市場排名達TOP 5。此次，首次於IFA亮相，也意味著歐洲市場將成為realme核心戰略市場，並將正式進入拉丁美洲，包含墨西哥、哥倫比亞、秘魯及智利市場。

(科技)