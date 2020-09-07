有「癌中之王」之稱的胰臟癌，由於是無預警的無聲癌症，一般被診斷出罹癌後，只剩2-6個月可以存活，醫師警告，小問題不注意恐釀成大禍，生活中有4大因素是胰臟癌的恐怖推手，奉勸民眾能少碰就少碰。
肝膽胃腸科醫師錢政弘在臉書發文指出，胰臟癌的五年存活率低於5％，術後恢復狀況也是幾乎所有癌症中最差的，還有80％以上的胰臟癌患者，在發現時已經無法動手術，提醒胰臟癌的發生原因通常與下列4大因子有關。
1. 抽菸佔30％
尤其老菸槍是高危險群，一定要特別注意。
2. 遺傳佔10％
一般來說，家族中有一人發生胰臟癌，其他家人罹癌的風險約會增加3-5倍。
3. 飲食佔20％
高油脂食物、含糖飲料和高果糖攝取，都會增加罹癌機率。此外， 酒精也盡量能少喝就少喝。
4. 原因不明佔36％
臨床上有些不菸、不酒的女性罹患胰臟癌，推測可能跟壓力太大有關。
錢政弘說，由於胰臟癌不容易提早發現，若血糖和體溫不明原因持續上升；血脂肪、皮下脂肪和肌肉卻逐漸減少、體重減輕，就要小心可能是胰臟出問題。
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(中時新聞網)
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