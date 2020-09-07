遭白人警察從背後連開7槍導致下半身癱瘓，美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）6日首度公開發表談話，他說傷口24小時都在痛，呼吸的每一個瞬間都在痛。

遭白人警察從背後連開7槍導致下半身癱瘓，美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）昨（6）日首度公開發表談話，他控訴傷口24小時都在痛，呼吸的每一個瞬間都在痛。

綜合路透社、美國全國公共電台（National Public Radio，NPR）報導，8月遭警察從背後連開7槍導致半身不遂，29歲威斯康辛州非裔男子布雷克昨日首度公開講話，他的律師克魯普（Ben Crump）在推特放上一段將近1分鐘的影片，穿著淡綠色病服的布雷克躺在病床上，他提醒大眾生命相當珍貴，雙腿有可能像他這樣就被奪走，他說自己背上有縫合釘、胃裡有縫合釘，「24小時都感覺到痛」，「呼吸也痛，睡覺也痛，翻身也痛，吃東西也在痛。」

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020

這是布雷克受傷後，首度對外公開發表談話，不過這並非他送醫後第一次出現在大眾視線，4日他在病床上著藍色襯衫、打上領帶，以視訊方式首度出庭，他被控三級性侵犯的重罪，以及非法侵入（criminal trespass）、妨害治安（disorderly conduct）等輕罪。

遭警察從背後連開7槍導致下半身癱瘓，美國非裔男子布雷克4日以視訊方式首度出庭。

先前報導指出，8月23日，居住在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）的布雷克因調停2名女子紛爭，遭趕赴現場的警察從背後連開7槍，布雷克當場倒進座車內，後座3名未滿10歲的孩童全程目睹父親遭開槍。事後初步調查結果顯示，布雷克在和警方對峙中疑似自稱有刀，調查人員後續在他車上也搜出一把刀，警方指出是接獲女子報案才趕赴現場。

這起事件在基諾沙當地引爆激烈的反警察暴力示威行動，導致2名示威人士被槍殺、另外一人受傷，17歲槍手黎頓豪斯（Kyle Rittenhouse）隨後被捕，不過川普後續卻為黎頓豪斯辯護，稱槍手的舉動是為了擺脫示威民眾，再次引爆爭議。

(中時新聞網)