農遊券使用期限倒數10天，民眾加緊把握！農委會日前推出的500萬份面額250元農遊券，截至昨（6）日下午已使用354.5萬張，使用率達7成，衍伸消費估計超過36億；另外加碼的「柚香禮券」自9月5日至今登記數將近3900張，超過1成。

農委會休閒產業科科長楊欣佳表示，農遊券截至昨日已使用354.5萬張，使用率已超過7成，期望到截止日前會有9成以上的使用率，不過因為還有近150萬份尚未使用，上周五有再次發送通知簡訊提醒民眾加緊使用。

楊欣佳指出，農遊券的使用以農會展售中心、農民直銷專區等消費佔71％，其他如休閒農場、鄉村體驗、農村社區等佔約29％，總體來說還是以購物居多。

他說，大部分民眾回饋都不錯，只是250元的額度少了點，但全額都由政府出那就少了刺激消費的目的。

至於9月5日農糧署結合文旦策略聯盟十大產地農會推出限量3萬張的「柚香禮券」行銷活動，民眾至指定農會超市單筆消費滿600元（含）以上文旦即可登記250元「柚香禮券」，單筆消費滿 1000元（含）以上文旦可登記250元「柚香禮券」2張，單筆消費發票號碼、每一身分證或居留證號限登記1次。

農糧署官員表示，截至目前民眾登記數將近3900張，超過1成，9月15日起將以簡訊、電子信箱等方式通知消費者領取票券，票券使用期限至今年11月15日。不過柚香禮券需在指定合作農會超市才可使用，且每張限一次抵用不找零。

另外今（7）日是24節氣中的「白露」，今天到中秋節期間是柚子最好吃的時刻，希望透過柚香禮券的促銷辦法讓民眾吃到最高品質的柚子。

(中時 )