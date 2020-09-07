日前行政院與考試院聯合公告，軍公教人員退撫基金提撥費率逐年提高1％，引發反彈。新北市教師會及新北市教育人員產業工會今天發表新聞稿指出，是政府應主動幫軍公教加薪，不但能反映落後的薪資水準，更能直接增加退撫基金的提撥金額。

行政院與考試院聯合公告，軍公教人員退撫基金從2021年1月1日起調高1％，退撫基金提撥費率將從現行12％分3年調整，至2023年調高至15％。執行期程消息一出，現場的教師覺得被實質減薪而有所不滿。

新北市教師會及新北市教育人員產業工會表示，退撫基金由政府與受僱者同負提撥責任，本來就是退撫新制設計的精神；適度調高提撥率以增加退撫收入，當然符合退撫設計原理。就政府能正視提撥責任，以增加雇主提撥金額，應該給予肯定。

但是，現階段軍公教薪資調整長期落後民生物資指數上漲率，基層軍公教的薪資水準實質上是逐年減薪的，也間接造成我國長期低薪的情況。

新北市教師會及新北市教育人員產業工會指出，確保退撫基金運作長遠穩健，是所有軍公教人員的共同心聲，政府更是責無旁貸。而調高提撥費率只是穩定退撫制度的配套之一，個人增加提繳35元，政府也相對增加提撥65元；站在讓退休教師可以續領，現職教師未來有得領，多數教師不一定會反對。

不過，新北市教師會及新北市教育人員產業工會表示，政府願意增加提撥金額同時，個人提繳負擔會因而增加，也將造成實質減薪的效果。更有實質效益的有感策略，其實是合理同步幫軍公教調薪。

新北市教師會及新北市教育人員產業工會呼籲，政府在調高公教人員退撫基金提撥費率時，應同步思考調高軍公教薪資，加速退撫基金管理會改造，提高投資效益。除反映應有之薪資水平外，更能增加調高提撥率後進而墊高基金水位之實益，以維退撫世代互助之精神。

(中時 )