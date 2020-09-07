立法院三讀通過《國民法官法》，為讓2023年能順利施行，司法院舉辦將陸續舉辦多場「國民法官制度種子講師初階研習營」，今天首場說明會及種子營地點，則選在司法改革起源地台中地院，司法院長許宗力表示，彷彿看到了改革的接力賽，期待大家齊心協力，讓國民法官順利上路，為台灣帶來正向改變。

許宗力表示，《國民法官法》是我國刑事訴訟制度歷來最重要的改革之一，我國解嚴後首波司法改革，就是台中地院「箱子還你、獨立還我」的運動，當時適逢國家從威權步入民主，首要追求的是審判獨立，如今民主制度已日漸成熟，人民對於司法品質與效率有更高期許，國民法官法，正是當代司法改革的最重要成果。

許宗力說，「國民參與」是國民法官制度的核心，是過去刑事審判所沒有的，以前是以專業法律人為中心，是以專業法律人為中心，案件當事人、旁聽民眾以及社會大眾，可能聽得「霧剎剎」，未來刑事審判加入國民元素，一切將發生巨大的轉變，與國民法官的對話，將是法庭活動的重頭戲。

許宗力指出，國民法官法最重要的3項變革，分別是國民法官選任、卷證不併送及合審合判，或許讓大家感五味雜陳，既期待又怕受傷害，改革之路從來都不是風光明媚的大道，國民法官草案經歷了長久研議與討論，得來誠屬不易，法案施行的準備工程，也不亞於法案推動。

許宗力並說，第一場說明會及種子營地點，特別選在司法改革起源地的台中地院，格外有意義，彷彿看到了一場司法改革的接力賽，改革的棒子，一棒接過一棒，「現在輪到我們全力向前衝刺」，期待大家齊心協力讓國民法官法順利上路，為台灣帶來正向的改變。

(中時 )