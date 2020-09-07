湖人球星詹姆斯(LeBron James)一邊對付火箭，一邊還為金塊教練鳴不平。金塊總練馬龍(Mike Malone)的隔離生活非常苦悶，因為聯盟的隔離政策，他已經很久沒看到他的家人，「NBA你真可恥，這簡直是犯罪行為。」

詹姆斯前一天還在大談愛妻莎凡納(Savannah James)加入隔離「泡泡」陪伴他，「我的妻子加入真是太好了，但我的孩子留在洛杉磯，我媽留在俄亥俄。但我很高興莎凡納在這裡，我在場上仍以正事為先。」老婆一到場，詹姆斯果然就在G2打贏了火箭。

馬龍說：「60天了，我想念家人，我為自己和所有的教練發聲。60天不讓我看到家人，對我而言已經是一種犯罪行為。球員可以攜帶家人那是應該的，裁判可以攜帶1位賓客，那教練呢，教練什麼都沒有。」

詹姆斯驚訝地推文說：「哇，我居然不知道有這種事，馬龍教練說得一點都沒錯，這太荒謬了！」

NBA官方澄清，球員在季後賽次輪開始可以攜帶一定數量的家人進隔離區，但是其他人包括教練、裁判、球隊員工都不允許，所以這是球員才有的福利，不是要針對教練。他們也承諾會考慮在季後賽下一輪(分區決賽)開放更多人進來隔離區。

(中時新聞網)