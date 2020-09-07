葡萄王（1707）再傳捷報！7日宣布，旗下二件延緩老化作品參展「加拿大國際發明創新競賽」，獲得2金1特別獎的肯定，在少子化與高齡化趨勢雙雙走揚高齡社會，足見台灣產業之研發實力與延緩老化食品的高需求度。

全球每年約300萬人死於肺阻塞(COPD，Chronic Obstructive Pulmonary Disease)，已占全球死因第四位，對長者而言，慢性呼吸道疾病中，肺阻塞是最常見的老年呼吸道疾病。葡萄王表示，其研發團隊投入蟬花菌絲體研發迄今18年，以液態發酵及萃取專利技術，生產具特殊活性成分之蟬花菌絲體萃取物，並證實其具有預防並改善肺部的發炎，維持肺泡的結構完整，有防止肺阻塞的潛力，因此獲大會金牌獎肯定。

此外，該公司也以「具促進長壽基因並延遲老化之乳雙岐桿菌GKK2」取得大會金牌獎，並獲評審青睞頒發波蘭特別獎，顯示出該項發明技術獲多國學者專家的認同。

葡萄王團隊表示，該株益生菌GKK2是從嬰兒腸道所分離出，具抵抗胃酸及膽鹽溶解能力，使菌體能更穩定抵達腸道，且更能吸附於人體腸道上，實驗中證實服用GKK2三個月後能達到延緩老化、減少皮膚潰瘍、降低眼周發炎、降低脊椎彎曲等老化指數，且能進一步增進前肢抓力及改善學習記憶的效果。

(工商 )