命理大師詹惟中、小鐘6日錄中天綜合台《小明星大跟班》，詹惟中近日除買新豪宅，也買了8個塔位，本來想增值，後來約了小鐘、沈玉琳、郭彥均上天堂繼續當鄰居。小鐘花58萬買塔位，7月剛自曝與28歲女星曖昧中，6日隨即表示已無發展性：「應該說斷了，個性上沒有那麼適合對方，對方沒像我喜歡她那麼多，我是秒回訊息，她都輪迴，2天才回我。」詹惟中分析小鐘命盤，「他是一個很專情的男人，子女宮很旺，性能力很強，命得貴子」。

詹惟中表示有幫小鐘介紹女友，小鐘秒回：「介紹過女生，但都是有男朋友的！而且還騙我說沒有男友，後來聊出來都有。」詹惟中認證好友總能聊到女生的心靈深處，「我有幫他看過命盤，另一半是外國人」。小鐘笑稱連去酒店都在啟發女生，讓對方無聊到想逃走。是否擔心馬國賢結婚進度超前，小鐘笑回：「馬國賢比我快，我感覺他的企圖，搞不好今年就結束單身，我希望他趕快結婚。」至於自己可能3年內都依然單身。

小鍾（左）、詹惟中逗趣互虧。（中天綜合台提供）

小鐘還笑虧詹惟中：「他算中的比不中少很多。」眾人哈哈大笑，詹惟中連忙解釋：「馬國賢是我唯一失敗的，讓人不解。」小鐘也幫忙舉例算準的例子。而近日歐漢聲、JR紀言愷主持《極智對決誰梭了算》傳不合，後者離開節目，由小鐘加入主持團隊，對此他閉口不談，表示9日後電視台會公布新消息。

(中時 )