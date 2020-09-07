減肥對於許多女性來說都是一輩子的重要課題，但對於體重超過上百公斤的男網友Ruibosu來說也是人生中重要的大事。來自日本的Ruibosu近日在IG及YouTube頻道中陸續分享一年來的減肥成果，沒想到瘦下來的他竟與台灣知名男星彭于晏十分相似，帥氣的外表引起網友的熱烈討論。

原本已胖到137kg的Ruibosu，從去年5月開始下定決心開始減肥，不僅創了IG及推特帳號，還開設了YouTube頻道「ルイボスチャンネル」，就是為了要督促自己並記錄身體的變化。

在 Instagram 查看這則貼文 ルイボス（@ruibosu0222）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 下午 3:45 張貼

Ruibosu表示剛開始減肥的時候因為身體太重、也太過巨大，讓他遇到非常大的挫折及困難，但他靠著改變飲食習慣加上持續跳繩、伏地挺身、仰臥起坐等運動，讓他從原本只能做少少的幾下逐漸增加，短短三個月便成功減掉27kg。

堅持運動了一年後，開始發現原本滿身贅肉的體態開始漸漸變得結實、輕盈，臉型也由原本的臃腫圓潤開始出現V字線條，加上他的高挺的鼻子與濃眉大眼，立體的五官看起來像是變了一個人一樣，目前為止只已成功甩掉68.5kg，超勵志的過程吸引萬名網友觀看，紛紛留言「差太多了吧」、「又有減肥動力了」、「想不到瘦下來這麼帥」、「再次證明胖子都是潛力股」。

在 Instagram 查看這則貼文 ルイボス（@ruibosu0222）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 29 日 下午 10:06 張貼

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(中時新聞網)