大陸海關總署7日公布統計數據，8月大陸外貿進出口2.88兆元（人民幣，下同）年增率為6％。其中出口1.65兆元、年增11.6％，為連續第5個月正成長；進口為1.23兆元、下降0.5％。若以美元計價的話，則8月出口年增率為9.5％，高於路透調查預估中值7.1％，並創2019年3月以來最高增速。

而擴大看到今年前8個月表現，大陸貨物貿易進出口總值20.05兆元，比去年同期下降0.6％，但降幅較前7個月收窄1.1個百分點。其中出口11.05兆元、年增率0.8％；進口9兆元、年減2.3％，整體貿易順差2.05兆元、年增17.2％。

由於中美關係格外受阻目，在前8個月的中美貿易總值為2.42兆元，下降0.4％，占大陸外貿總值的12.1％。當中大陸對美國出口1.87兆元、年減0.5％；自美國進口5493.2億元、年增0.2％，整體對美貿易順差1.32兆、年減幅0.8％。

此外，據中新網報導，前8個月大陸民營企業進出口9.21兆元、年增8.5％，占大陸外貿總值的45.9％，比去年同期提升3.9個百分點。另外外商投資企業進出口7.74兆元、年減幅4.3％。

(旺報 )