國內最大的連鎖藥局-大樹(6469)一直以來都與合格的口罩國家隊合作，目前預計每週能供應到200萬片以上，近期大陸製口罩引起恐慌，又見消費者開始排隊，大樹將推出口罩預購採「會員實名制」方式，開放9月6日(含)前入會的大樹會員預購。而9月7日(含)之後才入會的會員及非會員，可於現有的「週五口罩日」購買。10月第二波預購時間點，將視九月預購狀況再另行公告。

大樹藥局一直以來都與合格的口罩國家隊合作，目前已加入供應的國家隊有「萊潔、中衛、善存、恒大、康匠」，每週能供應到200萬片以上，未來也期望有更多的口罩國家隊加入供應的行列。

大樹藥局現有的「週五口罩日」照常販售，每週五晚間19:00全台實體門市準時開賣，不限會員皆可購買，為了服務更多消費者，每次購買時限購1盒。大樹指出，近來收到許多消費者建議，希望增加口罩預購服務，降低排隊的辛勞以及滿足消費者的需求。

大樹指出，會員可「登記預購」制，限9月6日(含)前入會的大樹會員，才能登記預購。每位大樹會員皆可預購(每人2盒)，每盒預購價289元，品牌及顏色採隨機配送，恕無法指定款式。實際到貨時間將另行通知，依預購順序寄送簡訊，消費者本人憑簡訊到原門市付款取貨。

至於9月7日(含)之後入會及非大樹會員須「現場購買」，大樹藥局現有的「週五口罩日」照常販售，每週五晚間19:00全台實體門市準時開賣，不限會員皆可購買，為了服務更多消費者，每次購買時限購1盒。「特殊色口罩」亦會不定期公告販售時間。

(時報資訊)