《商情》鋼筋、廢鋼、型鋼再平盤 12:332020/09/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼再開平盤；回顧上周，因原物料價格居高思危，加上鋼廠態度謹慎，使鋼筋買盤觀望氣氛濃，而開出平盤；雖然本周原物料價格上漲，但因8月工廠配合限電，以及南部多日大雨使工地施工暫緩，鋼廠態度仍保守，因此本周豐興再開平盤。 本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7600元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至128.7美元；日本2H廢鋼每公噸漲至290元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸280元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #型鋼 #漲至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：聯電、世紀鋼、宏泰、大亞、國喬、亞太電 10:172020/09/07 財經 《盤中解析》電力不足、傳產撐盤 12700得而復失 12:162020/09/07 財經 《韓股》三星獲訂單進補 推升韓股小漲 11:422020/09/07 財經 舊材範圍廣 找對新家變成寶 04:102020/09/06 地方新聞 布袋鹽田溼地 拚生態綠電兼顧 04:102020/09/07 地方新聞 《期貨》9月台指期開高1點 金融、電子期開平 09:092020/09/07 財經 洪秀柱護憲保台 戰場移中常會 04:102020/09/07 政治要聞 《鋼鐵股》連2周 豐興報價續持平 11:422020/09/07 財經 世紀鋼 離岸風電發燒 04:102020/09/06 證券．權證 《熱門族群》世紀鋼再攀天價 離岸風電鋼鐵股飆風 10:342020/09/07 財經 財經熱門新聞 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 疫情打擊 施華洛世奇將裁員6千人、關店3千家 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 - 財經 - 工商 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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