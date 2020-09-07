本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼再開平盤；回顧上周，因原物料價格居高思危，加上鋼廠態度謹慎，使鋼筋買盤觀望氣氛濃，而開出平盤；雖然本周原物料價格上漲，但因8月工廠配合限電，以及南部多日大雨使工地施工暫緩，鋼廠態度仍保守，因此本周豐興再開平盤。

本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7600元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至128.7美元；日本2H廢鋼每公噸漲至290元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸280元。(商品行情網)

(時報資訊)