交通部長林佳龍（右3）到台中車站視察相關交通建設，細數對台中的交通建設。（陳淑芬攝）

交通部長林佳龍到台中車站視察相關交通建設，細數對台中的交通建設。（陳淑芬攝）

2022市長寶座各黨派備戰，被外界點名參選台北市長的交通部長林佳龍，今天回應表示，「沒聽過這種說法」，現在就是把交通部長角色做好。林佳龍也沒正面回應是否有意再角逐台中市長？他僅細數台中交通計畫，並強調過去當台中市長時很想做，但交通部不一定支持，現在當交通部長一定全力推動。

林佳龍今天在立委黃國書及市議員江肇國等人陪同視察台中車站，會勘台中都會區鐵道高架捷運化計畫及機關車庫遺構保存等工程，聽取相關單位相關建設簡報。林佳龍致詞時，細數台中市近幾年來的交通建設計畫及進度，包括他在前台中市長任內推動的「大車站計畫」、軌道建設及鐵道高架捷運化等各項交通計畫。

針對2022市長寶座各黨派備戰，林佳龍也名列綠營被點名台北市長參選人。對此，林佳龍表示，他並沒有聽過這種說法，他現在就是把交通部長角色做好。

媒體追問林佳龍頻頻視察台中，每每細數對台中的各項建設計畫，是否有意再度角逐台中市長？林佳龍未正面回應，僅表示，台中市現在最需要做的是交通建設，過去，他當台中市長想做，但交通部不一定支持，他現在當交通部長，就可以全力支持台中市交通建設。不過，他也說，「沒想到，當市長時的堅持，是在交通部長時完成」。

他還幽默地反問媒體記者說：「你們是要把我推走嗎？」，引來現場一陣笑聲。不過，才語畢，林佳龍還是停不住地強調，台中市除軌道建設、鐵路高架捷運化外，捷運綠線即將通車、藍線也核定了，未來還要以74號道路為骨幹串聯國道，都將在2、3年內陸續完成，交通部都逐步落實。

(中時 )