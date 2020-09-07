小蠻日前動刀切除巧克力囊腫。（相親相愛工作室提供）

小蠻日前動刀切除巧克力囊腫。（相親相愛工作室提供）

小蠻與老公邵翔非常恩愛。（相親相愛工作室提供）

王承嫣（小蠻）和邵翔今年三月剛新婚，兩人婚後事業運旺，小蠻接下原民台健康節目《uninang健康站》主持棒，邵翔也接了新戲劇演出，閒不住的小倆口近期又將合體經營「小蠻邵翔相親相愛」YouTube頻道，頻道將呈現健康、娛樂、兩性、運動等精彩豐富內容，所有節目內容都是以「愛」為出發點，希望傳遞給觀眾幸福的正能量，首支影片「身體健康系列篇」，內容是小蠻為了懷孕計畫，8月初開刀切除困擾多年的「巧克力囊腫」手術全紀錄，而她在手術前突然交代遺言，也讓沒有心理準備的邵翔嚇傻。

小蠻婚前就深受「巧克力囊腫」病痛的困擾，在健康檢查報告得知巧克力囊腫已腫大到8.5公分，對身體健康及未來懷孕計畫都可能造成極大的危險，在醫生的專業建議下，小蠻決定開刀切除，並將全程記錄手術過程分享給觀眾正確的衛教觀念。

第一次開刀的小蠻心情相當緊張及害怕，因為從朋友的口中得知曾經有手術失敗的案例，但為了不讓邵翔操心，她還強做鎮定跟邵翔說只是小手術不用擔心，直到要進手術房的前一刻，才提起勇氣跟邵翔交代遺言：「如果我的手術失敗，記得不要對我施救，我不想拖累你，如果未來你有找到像我一樣愛你的人，請不要顧慮我，你就去追求你的下一段幸福，我會很開心的。」小蠻語畢後就被推進手術房了，讓沒有心理準備的邵翔當場愣住，只能焦急無助在手術房外等待，邵翔第一次感受到原來生離死別的心情這麼的難熬，所幸手術相當的順利成功，看到術後身體虛弱的小蠻，邵翔也心疼的對她說：「今後無論發生什麼事，我都會照顧妳一輩子。」有趣的是邵翔說這句話的時候，小蠻的麻藥還沒退，根本不知道有這件事，是護理人員事後跟她爆料，說「很羨慕妳有這麼愛妳的老公」，樂得她直說「是我嫁對了好老公」。小蠻說，她術後恢復良好，第二週就恢復工作，但持續綁束腹帶一個多月，完整恢復時間要三個月。小倆口的精彩放閃的影片節目7日在「小蠻邵翔相親相愛」YouTube頻道播出。

(中時 )