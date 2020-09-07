2022台北市長選舉，最新民調指出，國民黨立委蔣萬安支持度勝過衛福部長陳時中，雖兩人都未明確表態，不過易經命理師高煜霖4月就曾預言，除非有人異軍突起，否則蔣萬安當選指數最高。

高煜霖4月在臉書表示，陳時中是操勞型的格，在選舉時易犯小人，恐被推往高階政務官的位子。蔣萬安天運顯示出積極開創性格，年運是最強運勢之一的「生旺三合」年，也是幾位人選中運勢最強的一位，到選舉年時走「貴人提攜」的運，是相對好的格局。

至於台北市副市長黃珊珊，高煜霖說，她運勢很好、貴人多，但選市長的「輩分」恐不足，易被挑戰，持續往政務官的分向發展。前立委黃國昌天運顯示出勇於挑戰，不按牌理出牌，到選舉年恐有其他重要的事拖住，難以參選，會因個人獨樹一格的優勢，吸引外界交付重要任務，發展比選市長好。

高煜霖總結，除非有人異軍突起，否則蔣萬安當選指數最高，而陳時中可能不會選，基隆市長林右昌在選舉年是「六合」年，新竹市長林智堅是「三會」年，是目前檯面上人物運勢最強的人選，很可能成為黑馬。

（There is behind the article have Gao Yu-lin mode English translation Foreign friends are welcome to... 由高煜霖 Gao Yu-lin, 易經粉絲團發佈於 2020年4月17日 星期五

(中時新聞網)