距離2022台北市長選舉還有兩年左右的時間，而不少陣營已摩拳擦掌，表態角逐。日前傳出國立委蔣萬安已向台北市黨部表態，將爭取2022台北市長選舉黨內提名；民眾黨可望由副市長黃珊珊接下柯文哲的棒子，民進黨則將目標對準防疫有成的衛福部長陳時中，陳時中接受廣播節目受訪時也回應「目前沒想這麼遠」，不過行政院長蘇貞昌今（7）日被記者問及，「陳時中這人選如何」？他並未正面回應。

2022台北市長前哨戰悄悄開啟序幕，蘇貞昌今上午出席「2020義民節祭祀大典」接受媒體訪問，被問及「陳時中是否是代表民進黨出線的好人選」？對此蘇貞昌並未正面回應，他說道「每個縣市的地方首長做好最重要，地方若做得好，也該給予肯定，因為這是他的政治基礎」。

隨後他也進一步指出，政治人物都是經由人民選出，都要很努力地符合人民的期待，只有一步步地做好，像爬樓梯一樣，一步一腳印，若是沒有爬好也會摔倒」。他強調他鼓勵每個認真的人，不分顏色黨派，有需要他也會幫忙每個縣市首長，唯有中央與地方合作，台灣才能更好。

根據《ETtoday》昨公布的最新民調顯示，以藍綠對決來說，由國民黨派出蔣萬安對上民進黨的陳時中，蔣萬安則以43.7%的支持度，領先陳時中的39.1%，兩人差距4.6%。

(中時新聞網)