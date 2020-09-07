「台灣好媳婦」李佩甄日前在臉書透露，醫生老公王祚軒因有事、要離開台灣2個月，讓她不捨感嘆：「我會勇敢的面對再次沒有你的生活，也祝你一切順利平安」，並向老公喊話：「等你回家」，而佩甄近日則收拾心情，和好姊妹小禎、廖家儀一起到海邊玩，三辣媽換上泳裝，解放好身材，畫面讓網友大飽眼福。

佩甄昨深夜曬出海邊戲水照，並寫下：「貼心的姊妹陪我來看海，夏天如此短暫就在衝一波吧」，只見佩甄、小禎和廖家儀都換上比基尼、戴墨鏡，佩甄身穿花紋圖案比基尼，秀出白嫩肌膚和美胸，廖家儀則換上亮桃紅色泳裝，她一個彎腰大方露事業線。

小禎更是大解放，以大紅色比基尼入鏡的她，傲人上圍夾住比基尼的T型設計肩帶，小禎美胸呼之欲出，好身材超辣，而她們三人大方解放好身材，傲人上圍、纖腰和長腿全都露，完全看不出已是孩子的媽。

小禎靠運動和飲食，成功瘦身大甩肉。（圖／本報系資料照片）

其實佩甄、小禎平時都是熱愛運動的美女代表，佩甄會跑跑步機、小禎熱愛健身，選美出身的廖家儀更是天生麗質，44歲仍擁高顏值和S形身材曲線，這回三人聚在一起，不科學辣照在網引發討論。

貼心的姊妹陪我來看海 夏天如此短暫就在衝一波吧☀️🥰😘 #有你們真好 #waveshine 由李佩甄發佈於 2020年9月6日 星期日

(中時新聞網)