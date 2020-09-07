穿著合身的制服、畫著精緻的妝容，不少男性認為美麗的女性空服員是相當夢幻的存在，甚至不少女性也覺得能美美地邊工作邊遨遊世界，是很完美的工作，但其實，空服員下班後幾乎都在跟朋友吐露職場苦水，在機艙內什麼奇特的乘客都見識得到，有群英國的空姐就組了個網路論壇，在上頭大爆機艙暗黑料，還有人遇上國際級巨星最不堪、最難以置信的一面。

英國《太陽報》爆料英國航空(British Airways)的空姐們，私下組了一個論壇，來互相交流彼此在工作中遇到的各種怪事，藉以互相安慰「你不孤單」，其中鬧事的壞乘客，不少是具有一定知名度的明星，脫序到讓空姐們吶悶都不怕做這種事情會毀壞苦心經營的演藝事業？

其中一名空姐爆料，有個因拍攝實境秀而爆紅的女星，搭機途中竟用雙腳交纏住旁邊男乘客，雙方顯然不認識，就這樣在大庭廣眾之下性騷擾男方，不但肢體上接觸，她還對男乘客狂噴「dirty talk(淫聲浪語)」，空服員們試著制止性騷擾行為，但女星毫不節制，連下機時都還纏著對方。

另有一名空服員爆料，某次飛機遇到亂流，正當大家害怕小命不保時，一位知名女歌手突然雙膝下跪，大喊：「誰要跟我做愛？」，超不對的時機跟超突然的「性致」，讓全機的人都傻眼；最扯的是，有空服員在機上服務到一位超級巨星，是國際知名的等級，途中她去廁所就沒再回來，就這樣佔用了廁所10分鐘之久，直到被其他乘客投訴，空服員敲了門她也沒回應，擔心其安危只好破門而入，卻看到這位巨星上身全裸、雙手捧奶並捏著乳頭，正忘情照鏡子，讓見到這一幕的人傻在原地，覺得奇葩的人真的無所不在。

(中時新聞網)