路上發生無人傷亡的小擦撞，未來可不必急忙再找粉筆畫線了。內政部預告「道路交通管理處罰條例」修法，未來修法完成後，得採照相、錄影記錄車輛位置及現場痕跡等證據證明，以免防礙交通；另外修法也規定，未來發生3人以上死亡的重大道交事故，警察機關應通報國家運輸安全調查委員會。

過去經常發生無人傷亡的小擦撞，駕駛人為了標示車輛相對位置，趕忙到路邊找小石子或到便利商店買粉筆、蠟筆畫線，未來不用這麼麻煩了，內政部預告會銜交通部、行政院衛生署（現為衛生福利部）依據道路交通管理處罰條例第92條第5項授權訂定，將有新規範。

未來修法通過後，得採照相、錄影記錄車輛位置及現場痕跡等證據來證明責任問題。也就是若發生無人傷亡且車輛尚能行駛之事故時，標繪車輛位置及現場痕跡證據，得採用攝影或錄影等科學儀器記錄，不必浪費時間找買粉筆。

官員表示，修法後駕駛人仍可用粉筆、蠟筆或小石子來畫標示，但交通部在2019年已函釋，小擦撞等事故可用拍照及錄影方式為之，節省時間，也維持交通順暢，這次修正主要是將相關規定入法。

此外，這次修正也配合運輸事故調查法及重大公路事故調查作業處理規則等規定，發生重大道路交通事故，也就是3人以上死亡案件時，警察機關負有通報及依職權提供必要協助之責，以符合法律明確性及比例原則。

依照修正條文，未來發生重大道路交通事故案件，處理的警察機關應迅即通報國家運輸安全調查委員會等有關單位及提供運安會現場調查官必要協助。

(中時 )