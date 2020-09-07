在澳洲國內疫情熱區的每日新增確診數跌至10周新低後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周一宣布另一個好消息，該國預計在明年1月獲得第一批新冠狀病毒疫苖。

莫里森表示，澳洲政府已經與生技公司CSL Ltd簽定協議，將生產兩款疫苖，其中一款為其對手阿斯利康製藥（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的疫苖，另一款是由CSL自家實驗室與昆士蘭大學合作開發的疲苖。

莫里森在記者會上表示：「澳洲需要一些希望，今天我們在保護澳洲人免受新冠肺炎危害上，再度跨出重要的一步」。衛生部長杭特（Greg Hunt）表示，引領這兩款疫苗研發的科學家表示，最近的證據顯示這兩款疫苗都將提供「數年的防護」。

莫里森表示，CSL預計於明年1月與2月提供380萬劑的阿斯利康疫苖；此款名為AZD1222的疫苖正在英國、巴西與南非進行大規模臨床試驗，被視為是全球新冠疫苖競賽的領跑者。

澳洲8月時就已宣布擬採購阿斯利康的AZD1222疫苖，並與CSL簽訂製造此款疫苖的意向書。CSL自家的疫苖預計於今年底展開第二階段臨床試驗，這表示最快也要等到2021年中才能上市。如果這兩款疫苖都能通過臨床試驗，澳洲將支出17億澳元（12.4億美元），共採購近8500萬劑。

澳洲疫情最嚴重的維多利亞省周一宣布，過去24小時內，其新冠狀病毒確診增加41例，創下7月26日來單日新低。這個澳洲人口第二大的城市成為第二波疫情的中心，目前占澳洲全國總確診數（26,320例）的七成、占全國總死亡病例數（762人）的九成。該省在周日宣布首府墨爾本實施的嚴格封鎖措施將延長至9月28日，因為其每日感染率減少的速度不如預期。

(時報資訊)