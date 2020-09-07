晶圓代工8吋產能吃緊，訂單需求也外溢至6吋晶圓，茂矽(2342)需求續旺，目前產能利用率持續滿載。記憶體廠旺宏(2337)有一座6吋晶圓代工廠，產能亦持續滿載。
隨著疫情蔓延，帶動半導體需求暢旺，晶圓代工市場產能供不應求，8吋晶圓代工產能吃緊情況未見緩解跡象，並將一路延續到明年，且價格可能調漲，部分訂單需求自8吋晶圓外溢至6吋晶圓。
受惠8吋晶圓外溢訂單需求，減緩耳溫槍等醫療量測相關需求減少的影響，小尺吋晶圓代工廠茂矽目前產能利用率持續滿載。
隨著晶圓代工產能供不應求，6吋晶圓產能也擠滿，旺宏旗下一座6吋晶圓代工廠，原預計今年底前停產，將專注於8吋及12吋廠。由於客戶需求殷切，旺宏目前持續處理6吋廠客戶的訂單，並協助轉移至公司的8吋廠或是其他。6吋廠預計明年第二季前關閉。
旺宏第三季產能利用率維持100%，對下半年展望審慎樂觀。
(時報資訊)
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