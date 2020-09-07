廣福村長蕭建元說，通常只有摩托車會騎這裡，路邊兩旁一邊是水溝，一邊是稻田，兩邊跌下去都不好處理。（吳建輝攝）

就連前來救援的拖吊車都差點進退兩難，輪胎剛好占滿整個道路，一不小心也會跌落田裡。（吳建輝攝）

廣福村長蕭建元表示，該路段確實比較狹小，最窄的地方可能不到2米，基本上一台車要通過都很難，希望公所幫忙協調，讓民眾有一個安全的道路使用。（吳建輝攝）

明明約彰化社頭卻去跑「田中」！彰化縣社頭鄉社石路760巷43弄，因道路狹小時常有民眾騎乘汽機車，而跌落路旁稻田，昨天凌晨又一台汽車跌落，但附近居民早已見怪不怪，當地村長蕭建元表示，之前有與路旁地主協商，希望釋出土地建置道路，但破局未果，希望公所幫忙協調，讓民眾有一個安全的道路使用。

當地居民表示，昨天凌晨聽到碰撞聲，跑出來查看，就發現車子躺在田裡，但是沒有看到車主，應該是跑掉，今年第一次有汽車跌下去，往年平均都有2至3台的汽車跌落，機車就不用說了，1年7、8台都是很正常的，已經見怪不怪。

社頭分駐所回應表示，7日凌晨獲報，轄內社石路760巷43弄有汽車掉落田裡事故，與消防隊抵達現場後，發現一輛灰色自小客車四腳朝天躺在路旁田裡，但車主消失不見蹤影，經車牌查閱聯絡車主電話未接，到登記地址訪查也無人應門，目前正積極聯絡車主當中。

當地廣福村長蕭建元表示，該路段確實比較狹小，最窄的地方可能不到2米，基本上一台車要通過都很難，不要說外地人，連在地人開車經過都會很害怕，通常只有摩托車會騎這裡，路邊兩旁一邊是水溝，一邊是稻田，兩邊跌下去都不好處理。

蕭建元說，之前有幾個熱心的地方人士，願意出錢買下該路段旁的田地，希望地主可以讓出1米左右空間，將該處拓寬，讓民眾通過該路段更安全，但地主希望整片賣，協商破局後，就一直沒有結果。

社頭鄉公所建設課長吳易宸表示，該路段確實較為狹小，但因為路段兩旁的農地主有好幾位，因此在協調上有一定的困難，再者公所預算有限，可能有執行上的困難，可先協調地主是否有徵收可能，在尋找經費來完成相關拓寬工程。

(中時 )