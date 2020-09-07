近日大陸工信部下發《通信短信息和語音呼叫服務管理規定（徵求意見稿）》，明確提出任何組織或個人未經使用者同意，不得向其發送商業性簡訊或電話。一些業內人士認為，這或對保險電銷產生一定影響。據中國保險行業協會數據顯示，今年上半年，共有21家公司經營壽險電銷業務，累計實現規模保費69.22億元人民幣，較2019年同期下降30.35％。
據《21世紀經濟報導》指出，從經營主體看，自2014年以來，大陸經營壽險電銷業務的公司逐年減少，2019年有3家公司逐步退出、1家公司加入，截至2019年12月31日，有22家人身險公司展開壽險電銷業務，目前與2019年同期一致。
觀察目前大陸壽險電銷市場前三大、前五大和前十大經營者，規模保費市占率分別為67.65％、76.59％和92.49％，較2019年同期均有所上升。
此外，受疫情影響，電銷人員招聘工作受到較大影響。截至今年6月30日，壽險電銷行業總銷售人力為6萬1436人，較年初下降8.27％，較2019年同期下降12.85％。
(旺報 )
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