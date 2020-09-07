國內新冠疫苗研發已有三間廠商通過第一期臨床試驗核准，但由國衛院主導，與安特羅生技合作的DNA疫苗至今仍停留在動物實驗階段，國衛院今天表示，DAN疫苗最快年底，最慢明年初就可進入第一期臨床試驗。

國衛院在今年7月選定以DNA疫苗做為開發主軸，日前也發布研究結果指出，施打DNA疫苗後的倉鼠，感染新冠病毒後的體重與活動力皆未受到影響，肺部病毒量亦大幅下降，具相當優異的保護力。

不過這款疫苗至今仍停留在動物實驗階段，且尚未通過食藥署的臨床試驗核准，國衛院技轉中心主任蔡熙文回應，近期美國有調查指出，超過一半的人不願意施打第一批的疫苗，顯示安全的重要性。

蔡熙文說，生產疫苗與生產電器不同，不可能為壓縮時間，將動物實驗、人體實驗的安全性觀察縮短，目前DNA疫苗仍在進行安全性測試，為的是要蒐集完整的數據，以利加速第一期臨床試驗的進行。

蔡熙文指出，保守估計，第一期臨床實驗最快在年底，最慢在明年初就會進行，只會提前，不會延後，目前仍在尋找合作的醫療單位，也不排除與國外醫療院所合作。

蔡熙文表示，要加速疫苗的開發，最好的方式就是鬆綁法令，將一二期臨床試驗合併，國外也已有許多國家甚至將臨床前試驗、動物實驗以及第一期臨床合併進行，當然國內防疫做太好，導致收案人數難尋也是原因之一。

(中時 )