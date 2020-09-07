國民黨籍立委蔣萬安表態參選下屆台北市長，對此，資深媒體人周玉蔻直言，蔣萬安這麼早被迫表態，是因為有消息指出，前高雄市長韓國瑜想選的就是台北市長，所以台北市黨部非常緊張，趕緊協助蔣萬安在北投設立服務處。

被視為2020台北市長熱門人選的蔣萬安，6日出席國民黨第20屆第4次全代會時受訪，但並未鬆口參選，僅表示現階段仍以立院為重，接下來將處理食安、修憲、勞保年金改革，回應民眾期待。而蔣萬安為布局2022選戰，近日已跨出中山松山選區，在士林北投區設立服務處，更將於9月與北市議員、企業家餐敘，似在暖身備戰北市長，國民黨內上下都感到振奮，看好蔣有機會自黨內提名勝出。

不過，周玉蔻今日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》披露，蔣萬安為什麼要去北投設服務處？很有可能是被逼的。因為現在韓國瑜已經隱隱約約在和重要人士約談中，韓國瑜想選的就是台北市長，所以台北市黨部就很緊張，協助蔣萬安設立北投服務處，雖然蔣萬安稱，他設置服務處是反應人民心聲。可說白了，就是韓國瑜要選台北市長。

資深媒體人蔡詩萍則表示，他不清楚這個消息，但他認為韓國瑜的支持者應該不會希望韓就此淡出政治，這是跑不掉的。對於韓國瑜是否會選黨主席議題，蔡詩萍表示，他認為韓的支持者會有這樣的動作，但還是得看韓從當選高雄市長、2020大敗、再到被高票罷免後，怎樣看待自己的政治人生。

蔡詩萍強調，韓國瑜如果還是有如所圖的話，因為韓粉的緣故，在國民黨內還是有一定份量，足以牽動其布局。但他也須客觀、稍為無情的說，但在全國性的大選，韓已沒有機會了，這兩個是不衝突的，所以他認為韓2024沒有機會。

至於台北市長選戰，蔡詩萍分析，這是一個比獨特的變數，因為之前沒人想過韓國瑜會來台北。但韓若真的來台北，台北市選民結構藍確實較大於綠，而台北市長柯文哲也還握有一些第三勢力票，如果柯還有政治企圖，且台北市副市長黃珊珊也打死不退，雖然台北市三足鼎立，但柯的人馬不會當選，可在台北市議員方面，可能會有些斬獲。時代力量則應該不會派人。

(中時新聞網)