2020最強選秀第9屆伊林璀璨之星報名起跑，因參加璀璨之星被發掘的伊林新生代模特兒王郁婷、李制益，歷經比賽和時尚圈的歷練，脫穎而出，現已是伸展台上耀眼的兩顆新星；兩人這次被選中出任第9屆璀璨之星形象大使，拍攝形象照，兩人表現大將之風，帥氣又時尚，與剛加入伊林的生澀模樣大相逕庭。

今年24歲的李制益是2018第7屆璀璨之星總冠軍，奪冠後出發去大陸參加《青春有你》偶像培訓節目。台上有著帥氣樣貌的他，私底下卻下了不少苦功，老家在台南的他，讀高三的時候已先默默上網找台北的模特兒台步課，為一圓星夢，大學時順利考上台北學校，每周上社課練台步，覺得自己準備好了，這才鼓足勇氣報名璀璨之星比賽，比賽過程中因為想追求更好的體態，鏟肉15公斤，非常拼命，他說，「我最喜歡金城武、彭于晏，他們都是演什麼像什麼，是我努力的榜樣，最重要的是金城武也跟我一樣愛玩電動。」

除了有兩大帥哥藝人當目標，李制益高中時打工的牛排店老闆，初次看到他，就鼓勵他走演藝圈。但他當時對演藝圈不了解，還認為演藝圈很黑暗，老闆要他不要先入為主，時不時督促、推他一把，這才讓當時才高三的李制益下定決心先試試看。他這次拍攝璀璨形象照時，因為才剛剃平頭，頭髮很短，梳起油頭，跟一群學長、姐拍照，緊張到爆，但也為了學習，幾乎待全場觀摩。

王郁婷擔任形象大使。(伊林娛樂提供)

17歲的王郁婷是第6屆璀璨之星，她說，報名璀璨之星是她的敲門磚，從小就愛表現、喜歡看台下觀眾開心表情的她，當初看到學姊陳詠芯在《亞洲超級名模生死鬥》中，自信、優異的表現，非常佩服，也因此給她動力，在15歲報名璀璨之星模特兒組比賽。一路闖關拿下女模組亞軍，開啟她不一樣的視野，她說，以前不知道自己要做什麼，接觸模特兒工作之後，才發現自己對時尚媒體、時尚藝術有興趣，也了解到自己未來想發展跟學習的事物。「我以前都覺得模特兒走秀光鮮亮麗，很美，但其實背後要付出很多汗水和努力。」

非常有企圖心的她，璀璨之星後，又報名2019年國際超模大賽，最終獲得亞洲區T台組亞軍，另申請到倫敦藝術大學時尚管理系入學許可。她這次在形象照中突破以往溫柔優雅形象，將頭髮盤起，嘗試酷帥妝容，拍攝前一晚緊張又興奮，她說，「要跟很多前輩一起拍攝，又是大企劃，超緊張，我這次頭髮綁很高拉很緊，好像在拉皮，笑起來還有點僵硬，但看到成品很喜歡。」

(中時 )