民眾黨吳益政在高雄市長補選落敗，黨主席、台北市長柯文哲因缺席敗選記者會遭民進黨立委賴品妤批「柯伯寡恩」，柯回嗆「關妳什麼事」。賴7日到基隆河自行車道汐止、南港交界處會勘，當場就有民眾發生濺血車禍，賴直言，柯最愛對每件事議論，如今應回歸市政本業，照顧用路人安全，別再講些自打嘴巴的話。

新北市府向中央爭取前瞻經費，推動「基隆河自行車道串連計畫」，新建基隆河左岸南陽大橋至北市南港自行車道串連工程，連結北北基，但目前汐止端雖已建妥，但南港自行車道卻缺一角，導致民眾必須從河濱自行車道轉至港東街與其他車輛爭道，險象環生。

立委賴品妤、沈發惠、新北市議員張錦豪、北市議員李建昌7日到雙北交界處會勘，才剛談及車輛爭道的危險問題，當場就有騎士發生濺血車禍。（張穎齊攝）

賴品妤、立委沈發惠、北市議員李建昌、新北市議員張錦豪7日到場會勘時，剛好在南港橋人行道討論車輛爭道問題，就當場有騎士發生車禍，撞到頭破血流，顯見車道改善問題孔急。

立委沈發惠（右起）、賴品妤、北市議員李建昌、新北市議員張錦豪7日到雙北交界處會勘，談及雙北自行車道未串聯，有車輛爭道的危險疑慮。（張穎齊攝）

北市議員李建昌（右起）、立委賴品妤、沈發惠7日到雙北交界處會勘，談及車輛爭道的危險問題。（張穎齊攝）

「大家都應好好回歸市政！」賴品妤表示，所有政治人物中，最愛對每件事做評論的就是柯文哲，她也不太知道柯為何講話總會自打嘴巴，但如今應回歸市政本業，像今天會勘這條橋，很多大型車、預拌車都會經過，對用路人來說相當危險，大家都應回歸自己的專業，民代會進行會勘、爭取建設，讓民眾上下班、回家都有平安的路。

(中時 )