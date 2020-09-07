民眾黨吳益政在高雄市長補選落敗，黨主席、台北市長柯文哲因缺席敗選記者會遭民進黨立委賴品妤批「柯伯寡恩」，柯回嗆「關妳什麼事」。賴7日到基隆河自行車道汐止、南港交界處會勘，當場就有民眾發生濺血車禍，賴直言，柯最愛對每件事議論，如今應回歸市政本業，照顧用路人安全，別再講些自打嘴巴的話。
新北市府向中央爭取前瞻經費，推動「基隆河自行車道串連計畫」，新建基隆河左岸南陽大橋至北市南港自行車道串連工程，連結北北基，但目前汐止端雖已建妥，但南港自行車道卻缺一角，導致民眾必須從河濱自行車道轉至港東街與其他車輛爭道，險象環生。
賴品妤、立委沈發惠、北市議員李建昌、新北市議員張錦豪7日到場會勘時，剛好在南港橋人行道討論車輛爭道問題，就當場有騎士發生車禍，撞到頭破血流，顯見車道改善問題孔急。
「大家都應好好回歸市政！」賴品妤表示，所有政治人物中，最愛對每件事做評論的就是柯文哲，她也不太知道柯為何講話總會自打嘴巴，但如今應回歸市政本業，像今天會勘這條橋，很多大型車、預拌車都會經過，對用路人來說相當危險，大家都應回歸自己的專業，民代會進行會勘、爭取建設，讓民眾上下班、回家都有平安的路。
(中時 )
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