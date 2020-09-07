彰化縣議會今天召開臨時會，審計室報告總預算審核，歲入472億4244萬元，歲出472億2116萬元，首度剩餘2128萬元，議員們都驚訝怎麼辦到的？主計處表示追減369敬老津貼減少約5億元支出，人事和業務費當中撙節將近16億元等做了很多資源整合，縣長王惠美也指出透過集思廣益，創造更大產值。

審計室在議會報告彰化縣總決算審核結果，歲入決算審定總額472億4244萬元，較預算數480億1484萬元，減少7億7239萬元，主要是中央補助款依工程或進度核撥所致，又2019年度歲入決算應收保留數37億2717萬餘元，占歲入預算7.76％。

歲出472億2116萬元，較預算數515億8547萬元，減少43億6431萬元，約8.46％，主要按業務需要而減少支付、營繕工程或採購財務結餘、補助或委辦計畫經費剩餘。

議員曹嘉豪指出，第一次聽到決算還能夠有剩餘，真得是破天荒，持家有道，不知是怎麼辦到的？

主計處主任蕭秀瑛表示， 22年來首次有剩餘2128多萬元，在追減369部分減少大約5億元支出，並進行各項資源整合，財政的撙節當中，在年度一開始，縣長就要求這幾年來都沒有控管一成，強烈在年度進行控管一成，所以在人事和業務費當中撙節將近16億元，對於活動部分，也都做了很多的資源整合。

縣長王惠美也表示，整合資源，把錢用在刀口上，王功漁火節過去沒有烤蚵，透過烤蚵活動的露出反而吸引了很多媒體報導與民眾參加，類似用這樣的模式，集思廣益，創造更大的產值。

(中時 )