結婚是件人生大事，對象除了要有車有房有錢、婆家要好，現在連外表也成了考慮的重點。一名女網友在《靠北女友》訴說她的煩惱，表示男友家裡超有錢，名下有7棟房產出租，4間租給7-11、3棟透天租給家庭，婆婆人又很好，但她不能接受的是男友身高只有163公分，以男生來講真的矮，讓她很猶豫要不要嫁給男友。

原PO解釋，她是真的很在意男友身高只有163公分，不希望以後小孩長大比別人矮一截，且最近發現男友有意要求婚，讓她很糾結該不該接受，對此，網友看到條件這麼好的男人，紛紛暴動求認識，「交給我煩腦，你先撤」、「候補可能兩百多個，妳不趕時間可以先走」、「高到底能幹什麼用啊？妳去嫁又高又窮的就好了啊……」。

還有網友戳破原PO的幻想，「有錢又嫌矮 哪來這麼多高富帥」、「你要找有錢又帥的，不可能兩全其美，重點是高的也不見得娶你」、「原來台灣都一大堆奇奇怪怪的女生」、「他也怕生出一個只想著錢不在乎感情的小孩」。

更有人建議，「怕孩子長不高，趁早打斷腿接骨就好，小事」、「是我就告訴那個男生別求婚了，省得以後搞外遇」。

(中時新聞網)