針對國民黨黨產持續被凍結，有國民黨黨代表在全代會中主張應向民進黨政府討回故宮國寶，故宮博物院門票收入歸國民黨「這樣國民黨就有黨務運作經費了」，這項說法立即讓綠營再度撿到槍，閣揆蘇貞昌譏諷「國家的東西就應該屬於人民」，基進黨立委陳柏惟也諷刺，如果國民黨能接受大家用1元跟他們換取4萬元（國民黨在台灣發行新台幣時明訂4萬元舊台幣兌換1元新台幣），那他很願意補助1人350元的費用還國民黨。對此，國民黨主席江啟臣則回應，黨代表發言代表國民黨不是一言堂，但純粹屬個人意見，全代會中也沒有討論類似提案。

國民黨因黨產被凍結，從9月起就無現金進帳，國民黨黨主席江啟臣也說明，他還揹了1.2億元的資金缺口，國民黨全代會因此有黨代表主張，應向民進黨政府討回故宮國寶，把故宮門票收入歸給國民黨，作為運作經費。這種說法遭到閣揆蘇貞昌狠酸指出，國民黨的代表講的話他不予置評，但該項說法很奇怪，國家的東西就應該屬於人民而不屬於哪個黨，這樣的發言，民眾自有公斷。

國民黨主席江啟臣則表示，黨代表發言內容多元，證明國民黨不是一言堂，但全代會並沒有討論類似主張的議案。江啟臣指出，這是黨內民主化的過程，但純粹是黨代表個人的意見與看法。

另方面，國民黨通過新兩岸論述，仍舊堅持九二共識，也引發部份黨代表質疑，江啟臣則回應，九二共識過去講不清楚，不代表未來繼續講不清楚，他認為國民黨應該將主張講得更清楚，國民黨應該持續加強論述、說明和宣傳九二共識。

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(中時新聞網)