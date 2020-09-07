蘋果新手機iPhone 12（暫稱）可望於本月下旬亮相，而先前傳出蘋果有意推出一款4G版本的新手機，則被爆料將在明年發表，並取代iPhone XR系列。

外媒報導，蘋果官網目前販售的手機有iPhone 11系列、iPhone XR、新iPhone SE等，隨著iPhone 12系列即將亮相，預計產品銷售列表很快會作出調整。

知情人士透露，iPhone 12系列開賣後，iPhone 11 Pro系列將會下架，預計蘋果會保留新iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11三款機型。明年第二季開始，iPhone XR則可能會被iPhone 12s取代。

據了解，iPhone 12s定位非旗艦機種，更像是 iPhone SE Plus。有消息稱iPhone 12s 僅支援4G網絡，最快會於明年 2 月份發佈，售價可能會落在800美元（約新台幣2.4萬元）左右。

業界人士指出，蘋果可能擔心5G普及的問題，在5G基地台通訊範圍尚未擴大之際，消費者的換機需求可能不會太大，加上iPhone 11賣的不錯，還有多少消費者會升級iPhone 12系列讓人存疑，因此，推出4G版的iPhone 12s是合理的推測。

(中時新聞網)